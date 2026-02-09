뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

흔들려도, 넘어져도 '3점 폭발'…유기상 '원맨쇼'

전영민 기자
작성 2026.02.09 07:46 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로농구 1, 2위 맞대결에서 LG가 정관장을 꺾고 선두를 굳게 지켰습니다. 유기상이 신들린 외곽포로 4연승을 이끌었습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

정관장에 2점 차로 뒤진 마지막 4쿼터, LG 유기상이 그야말로 원맨쇼를 펼쳤습니다.

24초 제한 시간에 쫓겨 중심이 흔들린 상황에서 동점 3점포를 터뜨렸고, 곧이어 먼 거리에서 다시 딥쓰리를 꽂아 넣으며 1점 차 역전을 이끌었습니다.

3점 차로 근소하게 앞선 종료 3분 전에는, 파울을 당하면서도 쐐기 3점슛을 터뜨린 뒤 코트에 넘어져서 손가락 3개를 펼쳐 들어 팬들을 열광시켰습니다.

4쿼터에만 12점을 몰아친 유기상은 3점슛 5개를 비롯해 양 팀 최다 22점을 기록했고, LG는 정관장을 77대 69로 꺾고 4연승을 질주했습니다.

---

SK는 DB를 제압하고 2연승을 달렸습니다.

톨렌티노가 3점슛 4개를 포함해 두 경기 연속 25점을 터뜨리며 상대 수비를 흔들었고, 19살 신인 다니엘은 몸을 사리지 않는 허슬 플레이로 1점 차 승리를 지켜냈습니다.

---

에이스 해먼즈가 21점을 올린 현대모비스는 최하위 한국가스공사를 84대 65로 대파하고 4연패를 벗어났습니다.

---

여자 농구 우리은행 김단비는 BNK를 상대로 괴력을 뽐냈습니다.

결승 득점을 포함해 개인 최다인 42점을 몰아쳐 팀 승리를 이끌었습니다.

(영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지