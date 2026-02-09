흔들려도, 넘어져도 '3점 폭발'…유기상 '원맨쇼'

<앵커>



프로농구 1, 2위 맞대결에서 LG가 정관장을 꺾고 선두를 굳게 지켰습니다. 유기상이 신들린 외곽포로 4연승을 이끌었습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



정관장에 2점 차로 뒤진 마지막 4쿼터, LG 유기상이 그야말로 원맨쇼를 펼쳤습니다.



24초 제한 시간에 쫓겨 중심이 흔들린 상황에서 동점 3점포를 터뜨렸고, 곧이어 먼 거리에서 다시 딥쓰리를 꽂아 넣으며 1점 차 역전을 이끌었습니다.



3점 차로 근소하게 앞선 종료 3분 전에는, 파울을 당하면서도 쐐기 3점슛을 터뜨린 뒤 코트에 넘어져서 손가락 3개를 펼쳐 들어 팬들을 열광시켰습니다.



4쿼터에만 12점을 몰아친 유기상은 3점슛 5개를 비롯해 양 팀 최다 22점을 기록했고, LG는 정관장을 77대 69로 꺾고 4연승을 질주했습니다.



SK는 DB를 제압하고 2연승을 달렸습니다.



톨렌티노가 3점슛 4개를 포함해 두 경기 연속 25점을 터뜨리며 상대 수비를 흔들었고, 19살 신인 다니엘은 몸을 사리지 않는 허슬 플레이로 1점 차 승리를 지켜냈습니다.



에이스 해먼즈가 21점을 올린 현대모비스는 최하위 한국가스공사를 84대 65로 대파하고 4연패를 벗어났습니다.



여자 농구 우리은행 김단비는 BNK를 상대로 괴력을 뽐냈습니다.



결승 득점을 포함해 개인 최다인 42점을 몰아쳐 팀 승리를 이끌었습니다.



