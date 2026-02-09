총선 '대승' 다카이치, 트럼프에 "미·일 동맹 잠재력은 무한대"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 자신을 공개 지지한 도널드 트럼프 대통령을 상대로 감사의 뜻을 밝혔습니다.다카이치 총리는 집권 자민당의 총선 대승이 확정된 오늘(9일) 새벽 0시 반쯤, 자신의 SNS에 일본어와 영어로 올린 글에서 "트럼프 대통령의 따뜻한 말씀에 진심으로 감사드린다"고 적었습니다.그러면서, "올범 백악관을 방문해 일미 동맹을 더욱 강화하기 위해 함께 추가 대응을 진행할 수 있기를 고대한다"며 "우리 동맹의 잠재력은 무한대"라고도 강조했습니다.다카이치 총리는 "일미 동맹이 양국과 세계에 평화와 번영을 가져오도록 함께 노력하자"는 말로 글을 맺고서 트럼프 대통령이 SNS에 올린 글을 첨부했습니다.트럼프 대통령은 현지시각 지난 5일, 일본의 총선거를 거론하며 "다카이치 총리는 자신이 강력하고 힘세며 현명한 지도자이며 자기 나라를 진심으로 사랑한다는 점을 이미 입증했다"면서 다카이치 총리에 대한 지지 의사를 밝힌 바 있습니다.다카이치 총리는 오는 3월 중하순, 미국을 찾아 트럼프 대통령과 정상회담을 할 예정입니다.