엄마와 아들 같은 설원에 선다…동계 사상 첫 모자 출전

▲ 멕시코 알파인 스키 국가대표 사라 슐레퍼

멕시코 알파인 스키 여자 국가대표 사라 슐레퍼(46)와 알파인 스키 남자 국가대표 라세 각시올라(18)가 사상 최초로 동계 올림픽에 동반 출전하는 모자(母子) 선수로 이름을 남깁니다.슐레퍼-각시올라 모자는 7일(한국시간) 시작하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인 스키 메달 레이스에 나란히 출전합니다.1979년생인 슐레퍼는 알파인 스키의 대표 장수 선수입니다.1995년 선수 생활을 시작한 그는 1998 나가노 동계 올림픽부터 2010 밴쿠버 동계 올림픽까지 미국 대표팀의 일원으로 출전하고서 2011년 은퇴했습니다.이후 멕시코인 남편과 결혼해 멕시코 국적을 얻은 뒤 2014년 현역에 복귀해 멕시코 국가대표로 활약했습니다.멕시코 국기를 달고 슐레퍼는 2018 평창, 2022 베이징에 이어 3회 연속 올림픽 무대를 밟습니다.통산 7번째 올림픽인 밀라노·코르티나담페초 대회는 슐레퍼에게 특히 특별합니다.아들 각시올라와 함께 같은 무대에 서기 때문입니다.각시올라는 어린 시절 어머니의 경기를 지켜보며 알파인 스키 선수의 꿈을 키웠고, 최근 멕시코 국가대표로 올림픽 출전권을 따냈습니다.올림픽 공식 홈페이지에 따르면 모자 선수가 동계 올림픽에 나란히 출전하는 것은 이번이 사상 처음입니다.슐레퍼-각시올라 모자는 과거에도 화제를 모은 바 있습니다.슐레퍼는 2011년 은퇴 경기에서 자유로운 복장을 선택해 설원을 내려오는 스키계 전통에 따라 당시 4살이던 아들 각시올라를 안고 내려와 깊은 인상을 남겼습니다.(사진=게티이미지코리아)