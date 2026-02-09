뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

엄마와 아들 같은 설원에 선다…동계 사상 첫 모자 출전

유영규 기자
작성 2026.02.09 07:18 수정 2026.02.09 07:35 조회수
엄마와 아들 같은 설원에 선다…동계 사상 첫 모자 출전
▲ 멕시코 알파인 스키 국가대표 사라 슐레퍼

멕시코 알파인 스키 여자 국가대표 사라 슐레퍼(46)와 알파인 스키 남자 국가대표 라세 각시올라(18)가 사상 최초로 동계 올림픽에 동반 출전하는 모자(母子) 선수로 이름을 남깁니다.

슐레퍼-각시올라 모자는 7일(한국시간) 시작하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인 스키 메달 레이스에 나란히 출전합니다.

1979년생인 슐레퍼는 알파인 스키의 대표 장수 선수입니다.

1995년 선수 생활을 시작한 그는 1998 나가노 동계 올림픽부터 2010 밴쿠버 동계 올림픽까지 미국 대표팀의 일원으로 출전하고서 2011년 은퇴했습니다.

이후 멕시코인 남편과 결혼해 멕시코 국적을 얻은 뒤 2014년 현역에 복귀해 멕시코 국가대표로 활약했습니다.

멕시코 국기를 달고 슐레퍼는 2018 평창, 2022 베이징에 이어 3회 연속 올림픽 무대를 밟습니다.

통산 7번째 올림픽인 밀라노·코르티나담페초 대회는 슐레퍼에게 특히 특별합니다.

아들 각시올라와 함께 같은 무대에 서기 때문입니다.

각시올라는 어린 시절 어머니의 경기를 지켜보며 알파인 스키 선수의 꿈을 키웠고, 최근 멕시코 국가대표로 올림픽 출전권을 따냈습니다.

올림픽 공식 홈페이지에 따르면 모자 선수가 동계 올림픽에 나란히 출전하는 것은 이번이 사상 처음입니다.

슐레퍼-각시올라 모자는 과거에도 화제를 모은 바 있습니다.

슐레퍼는 2011년 은퇴 경기에서 자유로운 복장을 선택해 설원을 내려오는 스키계 전통에 따라 당시 4살이던 아들 각시올라를 안고 내려와 깊은 인상을 남겼습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지