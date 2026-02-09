금값 상승에 예비부부들 "부모님 결혼반지 녹이자"

▲ 금괴

최근 금값이 빠르게 상승하자 보석상과 예비부부에게 큰 부담이 되고 있다고 프랑스 일간 르피가로가 7일(현지시간) 전했습니다.금값은 꾸준히 오르다 지난달 26일엔 사상 처음으로 온스당 5천 달러를 넘어서기도 했습니다.금값이 급등하면서 결혼 예물을 준비하는 예비부부들은 근심이 커졌습니다.파리 시내의 한 보석상은 "약혼반지 가격이 거의 배가 됐는데도 예비부부들은 여전히 18캐럿 금과 보석을 원한다"며 "요즘은 부모님과 함께 와서 도움을 받는 경우가 많아졌다"고 말했습니다.부모의 지원을 받기 어려운 사람들은 다른 대안을 찾습니다.이 보석상은 요즘 고객이 직접 가져온 금으로 작업하는 경우가 많아졌다고 말합니다.결혼을 앞둔 사라도 약혼자에게 "부모님 결혼반지를 녹여서 새 반지를 만들자"고 제안했습니다.그편이 훨씬 저렴하기 때문입니다.9캐럿 금이나 준보석, 은같이 상대적으로 저렴한 원자재로 눈을 돌리기도 합니다.보석상 뤼카 뮐리에에 따르면 현재 그의 고객 중 60%가 은을 선택하는데 예전 20∼30%에 비해 크게 늘어났습니다.보석 업계도 금값 급등의 직접적인 영향을 받고 있습니다.프랑스 보석 브랜드 소피 다곤의 창립자 소피 르푸리는 매일 금값 추이를 걱정스럽게 지켜보고 있습니다.그는 2024년 9월 이후 두 차례나 가격을 인상했는데 지난 9년간 사업을 하며 처음 있는 일입니다.르푸리는 "재무 담당자는 10월부터 가격 인상을 원했지만 나는 크리스마스 시즌이 지날 때까지 최대한 미루고 싶었다"며 "결국 1월부터는 사용된 금의 양에 따라 컬렉션 가격을 10∼12% 인상했다"고 말했습니다.또 다른 보석상 뤼카 뮐리에도 가격 인상을 피하기 위해 최대한 마진을 줄여보려 했으나 결국 제품 가격을 올릴 수밖에 없었습니다.뮐리에는 "지난해 9월까지만 해도 9캐럿 금 결혼반지 한 쌍이 600유로였다. 지금은 같은 모델에 800유로를 받고 있다"며 "당연히 고객들은 실망하고 나는 점점 그들의 예산 기대를 맞추기가 어려워지고 있다"고 토로했습니다.금값 상승의 영향은 프랑스에만 국한하지 않습니다.세계금협회(WGC)에 따르면 지난해 7∼9월 전 세계 금 수요 중 보석 부문은 419.2톤에 그쳤습니다.전년도 같은 기간의 546.5톤보다 크게 줄어든 규모입니다.보석 제조업체들은 작업 방식도 조정하고 있습니다.소피 다곤의 르푸리는 "창작에도 영향을 미칠 수밖에 없다"며 "예전엔 10ｇ의 금을 썼다면 이젠 5∼6ｇ으로 같은 느낌을 내야 한다"고 말했습니다.이 때문에 외형은 같지만 무게는 훨씬 가벼워졌습니다.이런 흐름은 중고 보석 시장에서도 관찰됩니다.중고 보석 플랫폼을 운영하는 샤를로트 레이는 "고급 보석 디자이너가 제작한 보석조차도 동일한 디자인이지만 시대에 따라 무게가 다르다"며 "오래된 작품들이 훨씬 무겁다"고 말했습니다.중고 시장은 오히려 호황이라고 합니다.올해 들어 금 함량이 높은 고가 보석의 판매가 늘었습니다.레이는 "젊은 부부 사이에서도 빈티지에 대한 관심이 크다"며 "더 묵직하고 고급스러운 보석을 상대적으로 합리적인 가격에 살 수 있기 때문"이라고 말했습니다.