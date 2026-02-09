한미연합사단 한국군 부사단장에 첫 여군 문한옥 준장 취임

▲ 한미연합사단 문한옥 준장과 찰스 롬바르도 사단장

한미 양국 군 혼성 부대인 한미연합사단의 한국 측 부사단장에 처음으로 여군이 발탁됐습니다.8일 군에 따르면 문한옥 육군 준장은 최근 한미연합사단 한국 측 부사단장에 취임했습니다.문 준장은 여군사관 42기 출신으로, 1997년 소위로 임관해 지난달 장성 인사에서 진급해 별을 달았습니다.문 준장은 소령 시절 연합사 기획참모부 전략분석장교를 지내며 연합연습 시나리오와 전략환경 분석을 담당하고, 중령 때는 합참 신연합방위추진단에서 전작권 전환 업무를 맡는 등 연합방위·연합작전 분야 전문가입니다.2015년 한미연합사단이 창설됐을 때도 초창기 멤버로 근무했고, 2021년에는 한미연합사단의 한국 측 참모장을 지냈습니다.직전까지는 합참 국제군사협력과장으로서 한미 합참 간의 군사위원회 등 한미동맹 관련 업무를 맡아왔습니다.문 준장은 취임 소감을 묻자 "합참에서 근무하며 전략제대에서의 한미동맹에 대해 고민했고, 전술제대에서의 한미동맹 또한 발전시키고 싶다는 바람이 있었다"며 "연합사단 부사단장으로 취임하게 돼 매우 영광"이라고 말했습니다.그는 "전작권 전환의 중요한 시기에 한미 간 상호운용성을 향상하고, 후배 장교들이 한국군으로서의 정체성을 고민하고 확립할 수 있는 조직을 만드는 것에 기여하고 싶다"고 덧붙였습니다.2015년 창설된 한미연합사단은 대한민국 육군과 미 육군의 연합 부대로, 다른 국적의 군이 단일 지휘체계를 공유하며 하나의 사단으로 편제된 세계 유일의 전술제대급 부대입니다.한반도에 상주하는 미 제2보병사단을 모체로 두고 한국군 협조단 100여 명이 함께 편성돼 참모부에서 미군과 함께 근무하는 형태입니다.통상 미 2사단과 함께 '미2사단·한미연합사단'이라는 명칭으로 불립니다.한미연합사단은 평시에는 한미 연합참모부 형태로 운영되다가, 전시에는 미 2사단에 더해 한국군 제16기계화보병여단까지 합동으로 운영됩니다.한미연합사단 사단장은 미 2사단장이 겸직하며, 부사단장은 3명으로 미군이 2명, 한국군이 1명을 맡습니다.한미연합사단은 매년 한국군 부대와 100회 이상 기동·화력·항공·공병·화생방 등 기능별 훈련을 진행하는 것으로 알려졌습니다.(사진=주한미군 제공, 연합뉴스)