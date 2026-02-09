한미연합사단 한국군 부사단장에 첫 여군 문한옥 준장 취임

▲ 한미연합사단 문한옥 준장과 찰스 롬바르도 사단장
한미 양국 군 혼성 부대인 한미연합사단의 한국 측 부사단장에 처음으로 여군이 발탁됐습니다.
8일 군에 따르면 문한옥 육군 준장은 최근 한미연합사단 한국 측 부사단장에 취임했습니다.
문 준장은 여군사관 42기 출신으로, 1997년 소위로 임관해 지난달 장성 인사에서 진급해 별을 달았습니다.
문 준장은 소령 시절 연합사 기획참모부 전략분석장교를 지내며 연합연습 시나리오와 전략환경 분석을 담당하고, 중령 때는 합참 신연합방위추진단에서 전작권 전환 업무를 맡는 등 연합방위·연합작전 분야 전문가입니다.
2015년 한미연합사단이 창설됐을 때도 초창기 멤버로 근무했고, 2021년에는 한미연합사단의 한국 측 참모장을 지냈습니다.
직전까지는 합참 국제군사협력과장으로서 한미 합참 간의 군사위원회 등 한미동맹 관련 업무를 맡아왔습니다.
문 준장은 취임 소감을 묻자 "합참에서 근무하며 전략제대에서의 한미동맹에 대해 고민했고, 전술제대에서의 한미동맹 또한 발전시키고 싶다는 바람이 있었다"며 "연합사단 부사단장으로 취임하게 돼 매우 영광"이라고 말했습니다.
그는 "전작권 전환의 중요한 시기에 한미 간 상호운용성을 향상하고, 후배 장교들이 한국군으로서의 정체성을 고민하고 확립할 수 있는 조직을 만드는 것에 기여하고 싶다"고 덧붙였습니다.
2015년 창설된 한미연합사단은 대한민국 육군과 미 육군의 연합 부대로, 다른 국적의 군이 단일 지휘체계를 공유하며 하나의 사단으로 편제된 세계 유일의 전술제대급 부대입니다.
한반도에 상주하는 미 제2보병사단을 모체로 두고 한국군 협조단 100여 명이 함께 편성돼 참모부에서 미군과 함께 근무하는 형태입니다.
통상 미 2사단과 함께 '미2사단·한미연합사단'이라는 명칭으로 불립니다.
한미연합사단은 평시에는 한미 연합참모부 형태로 운영되다가, 전시에는 미 2사단에 더해 한국군 제16기계화보병여단까지 합동으로 운영됩니다.
한미연합사단 사단장은 미 2사단장이 겸직하며, 부사단장은 3명으로 미군이 2명, 한국군이 1명을 맡습니다.
한미연합사단은 매년 한국군 부대와 100회 이상 기동·화력·항공·공병·화생방 등 기능별 훈련을 진행하는 것으로 알려졌습니다.
(사진=주한미군 제공, 연합뉴스)
