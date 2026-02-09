컬링 김선영-정영석, 캐나다 꺾고 3연승…준결승 진출은 실패

▲ '컬링 믹스더블' 김선영-정영석

컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈에서 5연패 뒤 3연승을 달렸습니다.두 선수는 오늘(9일) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 8차전에서 캐나다 조슬린 피터먼-브렛 갤런트 조를 9대 5로 꺾었습니다.첫 경기부터 다섯 번째 경기까지 모두 패했던 두 선수는 미국과 에스토니아에 이어 캐나다를 연파해 라운드로빈 3승 5패를 기록했습니다.다만 한국은 9일 오후에 열리는 노르웨이와 라운드로빈 마지막 경기와 관계없이 준결승 진출에 실패했습니다.이미 5승 이상을 거둔 팀이 4팀이나 됩니다.혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈 방식의 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가리는 방식으로 진행됩니다.일찌감치 준결승 진출 가능성이 희박했던 한국은 캐나다를 맞아 부담을 덜고 집중력 있는 플레이를 펼쳤습니다.한국은 1대 3으로 뒤진 4엔드에서 후공을 잡은 뒤 김선영 선수가 마지막 스톤으로 하우스 안에 있던 상대 스톤을 밀어내면서 대거 3득점에 성공, 4대 3으로 역전했습니다.한국은 선공이던 5엔드에서도 2득점에 성공해 6대 3으로 달아났습니다.캐나다는 6엔드에서 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 신청해 2득점 하면서 6대 5로 점수 차를 좁혔습니다.한국은 7엔드에서 파워플레이를 신청해 2득점 하면서 8대 5로 다시 달아났고, 마지막 8엔드에서도 한 점을 보태 경기를 끝냈습니다.