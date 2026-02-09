'라스트 댄스'서 크게 다친 본, 왼쪽 다리 골절로 수술

▲ 고꾸라지는 린지 본

동계 올림픽 '라스트 댄스'에 나섰다가 레이스 시작 13초 만에 크게 넘어지며 헬리콥터를 타고 병원으로 이송된 '스키 스타' 린지 본(41·미국)이 왼쪽 다리 골절로 수술대에 올랐습니다.본은 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인 스키 여자 활강에서 크게 넘어져 경기를 포기해야만 했습니다.깊은숨을 몰아치고 힘차게 출발선을 나선 본은 경기 시작 13초 만에 두 번째 곡선 주로에서 오른팔이 기문에 부딪히며 중심을 잃고 설원에 강하게 충돌하며 뒹굴었습니다.고통스러운 비명을 지르며 슬로프를 등에 대고 넘어진 본은 재빨리 투입된 의료진의 응급 처치를 받았지만 일어나지 못했고, 결국 들것에 몸을 고정한 채 헬기를 타고 곧장 병원으로 이송됐습니다.지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 경기 중 점프 후 착지 과정에서 왼쪽 무릎을 다쳐 헬기를 타고 이송됐던 본은 아흐레 만에 또다시 큰 부상으로 헬기 신세를 지는 안타까운 상황을 겪었습니다.본은 코르티나 지역 병원 중환자실로 옮겨져 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌습니다.병원 측은 성명을 통해 "왼쪽 다리 골절을 안정화하기 위해 정형외과에서 수술했다"고 발표했고 미국스키협회도 "본의 상태는 안정적이다. 미국과 이탈리아 의료진이 집중 치료를 하고 있다"고 전했습니다.2010 밴쿠버 대회 활강에서 첫 금메달을 수확한 본은 2019년 은퇴했다가 2024-2025시즌에 현역으로 복귀해 이번 동계 올림픽을 준비했습니다.그는 지난달 30일 월드컵 도중 부상으로 전방 십자인대 파열 진단을 받았지만 포기하지 않고 동계 올림픽 출전을 강행하는 투혼을 발휘해 사실상 마지막 올림픽 무대를 '금빛'으로 장식하고 싶었지만 뜻하지 않은 사고로 설원에서 퇴장했습니다.국제올림픽위원회(IOC) 커스티 코번트리 위원장은 "린지 본은 언제나 올림픽 챔피언이자 영감의 상징"이라며 쾌유를 기원했습니다.(사진=게티이미지코리아)