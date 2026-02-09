뉴스
[날씨] 아침까지 영하 10도 '칼바람'…낮부터 점차 풀려

SBS 뉴스
작성 2026.02.09
주말 동안 추위가 정말 매서웠는데요.

월요일인 오늘(9일) 아침까지 추위가 이어지다 낮부터는 추위의 힘이 좀 풀리겠습니다.

내륙을 중심으로 한파주의보가 경기 북부와 강원 경북 북동 산지에는 한파경보가 유지 중인 가운데 현재 서울이 영하 10도로 추위가 정말 매서운데요.

낮부터는 서서히 온화한 서풍이 유입되면서 오늘 서울의 낮 기온 영상 5도까지 오르겠고 이번 한 주 평년 기온을 다소 웃돌며 큰 추위는 없겠습니다.

대기가 건조해 곳곳에서 화재 소식이 잇따르고 있습니다.

다행히 내일부터는 강수 소식이 들어 있기는 한데요.

여전히 동쪽 지역을 중심으로 강풍이 예상돼 화재 사고에 주의를 늦춰서는 안 되겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.

대기 질은 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.

현재 기온 보시면 춘천이 영하 12.9도, 대전 영하 9도 대구 영하 5.6도 광주 영하 5.9도 가리키고 있고요.

낮 기온 춘천 4도 대전 6도 대구 9도 광주 7도까지 오르겠습니다.

내일 오전부터 모레 오전 사이 강원 동해안을 제외한 전국에 비나 눈이 내릴 전망입니다.

(박세림 기상캐스터)
