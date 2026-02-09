"대통령 배신" 반발에 사과…내일 '합당 분수령'

<앵커>



이재명 대통령에게 불리한 진술을 했던 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인을 민주당 몫의 특검 후보로 추천한 걸 두고 당내 갈등이 불거졌습니다. 조국혁신당은 민주당에게 설 연휴 전까지 합당에 대한 입장을 공식적으로 내지 않으면 없는 일로 하겠다고 통첩했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 지난 5일, '2차 종합 특별검사'에 민주당이 추천한 전준철 변호사가 아닌 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 임명하면서 전 변호사 추천에 대해 민주당에 강한 유감을 표명한 걸로 알려졌습니다.



전 변호사가 지난 2023년, 쌍방울 대북 송금 사건 재판에서 이 대통령에게 불리한 진술을 했던 김성태 전 쌍방울 회장을 변호했던 이력이 문제가 된 겁니다.



민주당 비당권파는, 당권파인 이성윤 최고위원이 추천을 주도했다고 주장하며 '정청래 대표 책임론'을 제기하고,



[이건태/민주당 의원 : 이재명 대통령에 대한 배신이며….]



'이재명 죽이기'에 동조한 인물을 이 대통령 앞에 내민 당 지도부가 제정신이냐며 날을 세웠습니다.



정 대표는 어제(8일) 오전, '세밀히 살피지 못했다'고 대변인을 통해 사과했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 당의 인사검증 실패로 대통령님께 누를 끼쳐드린 데 대하여 죄송하다는 입장을 가지고 있습니다.]



청와대는 "특검 인선은 여러 요소를 종합적으로 고려한 결정으로 정치적 해석은 지양한다"고 공식적으로는 밝혔지만, 내부적으로 불쾌하다는 분위기입니다.



다만, 한 청와대 고위 관계자는 "특검 임명 발표 전, 전 변호사 관련 내용을 알려줬더니 정 대표가 '몰랐다'고 놀라더라"며 "고의적이라고 보지는 않는다"는 언급을 했습니다.



당·청의 미묘한 분위기 속에서 어제 열린 고위 당·정·청 회의.



정치권에서 민주당 차기 당권의 경쟁자로 거론되는 정청래 대표와 김민석 총리의 강조점도 미묘하게 달랐습니다.



[정청래/민주당 대표 : 무엇보다 중요한 것은 '당·정·청 원팀' 정신입니다.]



[김민석/국무총리 : 당과 정부 모두 긴장하고 대통령님의 국정 운영을 뒷받침해야 합니다.]



정 대표가 꺼낸 민주당·조국혁신당 합당 문제에선, 혁신당이 시한을 못 박았는데,



[조국/조국혁신당 대표 : 2월 13일까지 공식적이고 공개적인 (민주당의) 답변이 없으면, 조국혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠습니다.]



내일 민주당 의원총회가 합당의 분수령이 될 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·윤형, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 전유근)