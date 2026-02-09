뉴스
체코도 '청소년 SNS 금지' 검토..유럽서만 벌써 10여 개국

강민우 기자
작성 2026.02.09
체코도 '청소년 SNS 금지' 검토..유럽서만 벌써 10여 개국
▲ 인스타그램

체코 정부가 15세 미만 어린이와 청소년의 소셜미디어 사용을 금지하는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다.

안드레이 바비시 체코 총리는 현지시각 8일, 자신의 SNS에 게시한 영상을 통해 "소셜미디어(SNS)가 아이들에게 엄청나게 해롭다고 한다. 우리는 아이들을 보호해야 한다"며, 15세 미만 SNS 금지에 찬성한다고 말했습니다.

지난해 12월, 호주가 미성년자 SNS 사용을 차단한 이후 유럽에서 비슷한 법안을 마련했거나 검토 중인 나라는 영국·프랑스·독일·스페인 등 10개국을 넘어서고 있습니다.

유럽 각국의 미성년자 SNS 규제는 최근 페드로 산체스 스페인 총리와 엑스(X·옛 트위터) 소유주 일론 머스크가 충돌하면서 유럽과 미국 사이 정치·이념적 갈등 소재로 떠오르기도 했습니다.

산체스 총리가 이끄는 스페인 중도좌파 정부는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 국방비를 국내총생산(GDP)의 5％ 수준으로 늘리라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구를 유일하게 거부하는 등 미국과 각을 세워왔습니다.
