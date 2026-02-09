노르웨이 크로스컨트리 클레보, 통산 6번째 '금빛 질주'

▲ 노르웨이 크로스컨트리 간판 요한네스 클레보

노르웨이 크로스컨트리 간판 요한네스 클레보가 동계 올림픽에서 통산 6번째 금메달을 획득했습니다.클레보는 8일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론에서 46분11초0의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승했습니다.스키애슬론은 크로스컨트리의 두 가지 주법인 클래식과 프리를 절반씩 사용해 치르는 경기입니다.2018 평창 대회(금 3개)와 2022 베이징 대회(금 2개·은 1개·동 1개) 크로스컨트리 종목에서 무려 5개의 금메달을 목에 걸었던 클레보는 이번 대회 첫 종목인 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론을 석권하며 통산 6개의 금메달을 수집했습니다.이번에 6개 종목에 출전하는 클레보는 역대 동계 올림픽 최다 금메달 기록(8개) 경신을 향해 힘차게 나아갔습니다.바이애슬론의 전설 올레 에이나르 비에른달렌, 크로스컨트리스키의 비에른 델리, 마리트 비에르옌(이상 노르웨이)이 나란히 올림픽 무대에서 8개의 금메달을 쌓아 '최다 기록' 공동 1위를 달리고 있습니다.클레보가 금메달 2개만 보태면 공동 1위에 오르고, 3관왕에 오르면 동계 올림픽 102년 역사를 통틀어 최다 금메달리스트(9개)의 금자탑을 쌓게 됩니다.경기 초반부터 선두권을 유지한 클레보는 중후반 4위로 밀려나는 위기를 겪었지만 무서운 막판 스퍼트로 순위를 끌어올리며 우승의 기쁨을 맛봤습니다.올림픽 무대에 처음 나선 프랑스의 마티스 델로주(46분13초0)가 은메달을 따낸 가운데 마르틴 뢰우스퇴름 뉘엥에트(노르웨이·46분13초1)가 간발의 차로 동메달을 가져갔습니다.한국 대표팀의 이준서(경기도청)는 53분39초0의 기록으로 완주하며 58위에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)