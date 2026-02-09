"한국 계층 사다리 꺾였다"…'가장 결정적 요인은?' 묻자

타고난 배경에 따라서 금수저, 흙수저 이런 말 많이 쓰는데요. 우리 사회 계층 이동이 매우 어렵다는 설문조사 결과가 나왔다고요.



네, 한국보건사회연구원이 성인 3천 명 대상으로 사회 이동성에 대한 조사를 했는데요.



그 결과를 보면 성인 4명 가운데 한 명 정도만 우리 사회의 계층 이동이 활발하다고 인식하는 것으로 나타났습니다.



계층 이동이 어렵다고 느끼는 가장 큰 이유로는 부모의 경제력과 사회적 배경이 성공에 영향을 미치기 때문이라는 응답이 43%로 가장 많았습니다.



최근 우리 사회의 부의 대물림이나 자산 양극화 현상이 계층 이동에 대한 부정적인 인식에 큰 영향을 미친 것으로 확인됐는데요.



실제로 우리 사회의 68%는 부모 세대의 사회경제적 지원이 자녀의 사회적 지위에 결정적인 영향을 준다고 답했고, 반대로 영향이 없다는 응답은 1%도 채 되지 않았습니다.



여기에 좋은 일자리와 나쁜 일자리로 갈라진 노동시장 구조, 출신 지역과 사회적 인맥의 영향 역시 계층 이동을 가로막는 현실적인 요인으로 꼽혔습니다.



다만 희망이 완전히 사라진 것은 아닌데요.



개인의 노력으로 사회적 지위가 높아질 수 있다는 질문에 매우 그렇다 또는 보통이라고 답한 비율은 전체의 90%를 넘었습니다.



노력의 가치는 여전히 믿고 있지만 동시에 출발선이 다르다는 현실도 분명히 인식하고 있다는 뜻으로 풀이됩니다.



노력은 배신하지 않는다는 말이 있죠.



개인의 노력이 빛을 잃지 않도록 계층 사다리를 복원하는 일이 어느 때보다 중요할 것으로 보입니다.