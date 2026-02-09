출근해서 키보드 쓰려다 '기겁'…직장 동료가 벌인 '테러'

회사에서 한 직원의 컴퓨터 키보드에 누군가 접착제를 뿌렸는데, 직장 동료가 벌인 일이었다고요?



네, 서울 여의도의 한 금융사에 근무한다는 30대 여성 A 씨는 지난달 출근해서 업무를 보려다가 깜짝 놀랄 일이 있었다고 합니다.



컴퓨터 키보드 자판에 접착제가 뿌려져 딱딱하게 굳어 있었던 것인데요.



A 씨는 이후 회사 측에 피해 사실을 알렸는데, 회사 내부 조사와 경찰 조사를 통해 밝혀진 범인은 동료 B 씨였습니다.



B 씨는 경찰 조사에서 '평소 동료가 키보드를 두드리는 소리가 너무 듣기 싫었다'며 범행을 인정했는데요.



'고장 나면 새 키보드로 바꿀 줄 알았다'고 진술한 것으로 알려졌습니다.



피해자 A 씨는 이번 사건 외에도 B 씨 등으로부터 지속적인 직장 내 괴롭힘을 당했다며 회사 측에 신고도 했던 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 현재 계약이 만료돼 회사를 떠난 상태라고 하는데요.



경찰은 제출된 증거 자료와 관련자 진술 등을 종합해 B 씨를 재물손괴 및 업무방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했습니다.