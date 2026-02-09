뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

출근해서 키보드 쓰려다 '기겁'…직장 동료가 벌인 '테러'

SBS 뉴스
작성 2026.02.09 08:02 조회수
PIP 닫기
회사에서 한 직원의 컴퓨터 키보드에 누군가 접착제를 뿌렸는데, 직장 동료가 벌인 일이었다고요?

네, 서울 여의도의 한 금융사에 근무한다는 30대 여성 A 씨는 지난달 출근해서 업무를 보려다가 깜짝 놀랄 일이 있었다고 합니다.

컴퓨터 키보드 자판에 접착제가 뿌려져 딱딱하게 굳어 있었던 것인데요.

A 씨는 이후 회사 측에 피해 사실을 알렸는데, 회사 내부 조사와 경찰 조사를 통해 밝혀진 범인은 동료 B 씨였습니다.

B 씨는 경찰 조사에서 '평소 동료가 키보드를 두드리는 소리가 너무 듣기 싫었다'며 범행을 인정했는데요.

'고장 나면 새 키보드로 바꿀 줄 알았다'고 진술한 것으로 알려졌습니다.

피해자 A 씨는 이번 사건 외에도 B 씨 등으로부터 지속적인 직장 내 괴롭힘을 당했다며 회사 측에 신고도 했던 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 현재 계약이 만료돼 회사를 떠난 상태라고 하는데요.

경찰은 제출된 증거 자료와 관련자 진술 등을 종합해 B 씨를 재물손괴 및 업무방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지