'뻐꾸기도 밤에 우는가' 정진우 감독 별세…향년 88세

▲ 정진우 영화감독

영화 '뻐꾸기도 밤에 우는가', '무궁화 꽃이 피었습니다' 등 대표작을 남긴 정진우 감독이 향년 88세로 오늘(8일) 별세했습니다.영화계와 유족 등에 따르면 정 감독은 이날 밤 8시쯤 서울 강남구의 한 요양병원에서 사망했습니다.고인은 두 달여 전 반려견을 산책시키던 중 낙상 사고를 당해 순천향대학병원에서 입원 치료를 받다가 코로나19에 감염된 뒤 건강을 회복하지 못한 것으로 전해졌습니다.고인은 24살이던 1962년 최무룡·김지미 주연 영화 '외아들'로 데뷔했으며, 이듬해에는 신성일·엄앵란 주연의 '배신'(1963)을 연출했습니다.대표작 '뻐꾸기도 밤에 우는가'(1980)는 제19회 대종상 영화제에서 여우주연상, 남우주연상, 촬영상 등 9개 부문을 석권했고, '앵무새 몸으로 울었다'(1981)는 제20회 대종상 영화제에서 6관왕을 차지했습니다.고인은 1967년 한국영화감독협회를 창립하고, 1984년 영화복지재단을 설립했습니다.1985년에는 영화인협회 이사장을 지냈습니다.1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했습니다.유족은 아내와 아들, 두 딸이 있습니다.빈소는 서울 강남구 삼성의료원으로 정해졌습니다.(사진=연합뉴스)