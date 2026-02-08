뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'뻐꾸기도 밤에 우는가' 정진우 감독 별세…향년 88세

이태권 기자
작성 2026.02.08 22:38 조회수
'뻐꾸기도 밤에 우는가' 정진우 감독 별세…향년 88세
▲ 정진우 영화감독

영화 '뻐꾸기도 밤에 우는가', '무궁화 꽃이 피었습니다' 등 대표작을 남긴 정진우 감독이 향년 88세로 오늘(8일) 별세했습니다.

영화계와 유족 등에 따르면 정 감독은 이날 밤 8시쯤 서울 강남구의 한 요양병원에서 사망했습니다.

고인은 두 달여 전 반려견을 산책시키던 중 낙상 사고를 당해 순천향대학병원에서 입원 치료를 받다가 코로나19에 감염된 뒤 건강을 회복하지 못한 것으로 전해졌습니다.

고인은 24살이던 1962년 최무룡·김지미 주연 영화 '외아들'로 데뷔했으며, 이듬해에는 신성일·엄앵란 주연의 '배신'(1963)을 연출했습니다.

대표작 '뻐꾸기도 밤에 우는가'(1980)는 제19회 대종상 영화제에서 여우주연상, 남우주연상, 촬영상 등 9개 부문을 석권했고, '앵무새 몸으로 울었다'(1981)는 제20회 대종상 영화제에서 6관왕을 차지했습니다.

고인은 1967년 한국영화감독협회를 창립하고, 1984년 영화복지재단을 설립했습니다.

1985년에는 영화인협회 이사장을 지냈습니다.

1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했습니다.

유족은 아내와 아들, 두 딸이 있습니다.

빈소는 서울 강남구 삼성의료원으로 정해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지