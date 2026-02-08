한국, 정현·권순우 앞세워 아르헨 넘고 데이비스컵 2R 진출

▲ 샷 날리는 권순우

한국 남자 테니스 대표팀이 권순우(343위·국군체육부대)와 정현(392위·김포시청)을 앞세워 아르헨티나를 물리치고 2026 데이비스컵 최종 본선 진출전(퀄리파이어) 2라운드에 진출했습니다.정종삼 감독이 지휘하는 한국은 오늘(8일) 부산 기장체육관에서 끝난 대회 최종 본선 진출전 1라운드(4단 1복식)에서 아르헨티나에 매치 점수 3대 2로 역전승했습니다.3번째 복식 경기까지 1대 2로 뒤졌던 한국은 권순우와 정현이 3, 4단식에서 잇따라 승전고를 울려 짜릿한 승리를 거뒀습니다.한국은 인도-네덜란드 경기 승자와 9월 2라운드를 치릅니다.여기서 이기면 오는 11월 이탈리아 볼로냐에서 세계 8강이 겨루는 2026 데이비스컵 본선(파이널 8)에 나가게 됩니다.전날 1승 1패를 거둔 한국은 이날 첫 경기인 복식에서 남지성(164위·이하 복식 순위·당진시청)-박의성(224위·대구시청) 조가 기도 안드레오치(32위)-페데리코 아구스틴 고메스(134위) 조에 0대 2로 지면서 월드그룹 1로 강등될 위기에 몰렸습니다.남은 단식 두 매치 중 하나만 내줘도 패배가 확정되는 상황에서 권순우와 정현이 잇달아 승리를 따냈습니다.3단식의 권순우는 어거스틴 티란테(95위)와 접전 끝에 2대 1로 승리해 승부를 원점으로 돌렸습니다.권순우는 "팬들이 응원을 진짜 너무 크게 잘해 주셨다. 거기에 힘입어 집중해서 경기할 수 있었다"고 말했습니다.권순우는 전날 2단식에서 마르코 트룬젤리티(134위)를 물리친 데 이어 이날 티란테마저 잡아냈습니다.매치 점수 2점을 책임지며 대표팀 에이스로서 제 몫을 다했습니다.권순우가 살려낸 기회를 정현이 받아 승리로 매조졌습니다.정현은 전날 1단식에서 티란테에게 패한 아쉬움을 이날 트룬젤리티를 상대로 2대 0 완승으로 씻어냈습니다.(사진=대한테니스협회 제공, 연합뉴스)