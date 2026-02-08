김민석 총리 "당정 모두 긴장해야…기본 입법도 안 돼 안타깝다"

▲ 김민석 국무총리가 8일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다

김민석 국무총리가 "지금은 국정성과를 내는 데 집중해야 할 시간"이라며 "당과 정부 모두 긴장하고 대통령의 국정운영을 뒷받침해야 한다"고 강조했습니다.김 총리는 오늘(8일), 서울 삼청동 총리 공관에서 열린 2026년 첫 고위 당·정·청 협의회에 참석해 "국회의 입법 속도전이 필요하다. 정부의 기본정책을 위한 입법조차 제때 진행되지 못해 안타깝다. 당도 정부도 더 적극 움직여야 한다"며 이같이 말했습니다.2차 특별검사 후보 추천 논란을 비롯해 민주당과 조국혁신당의 합당 이슈, 검찰개혁 등 당정 간의 이상기류가 감지되는 상황에서 나온 발언이라 주목됩니다.김 총리는 "한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법의 지연은 관세협상의 후속 조치에도 영향을 미치고 있다"며 "여야가 구성한 특위를 통해 법안 제정이 신속하게 이뤄지길 기대한다"고 밝혔습니다.이재명 대통령이 최근 강조하는 부동산 문제와 관련해서 김 총리는 "대통령이 강조한 '생산적 투자'로 나아가기 위해서라도 부동산 정상화는 꼭 필요하다. 국무조정실 산하에 부동산 감독원을 설치해 조사와 수사를 체계화하고 투기와 불법을 근절하겠다"며 국회의 적극적 논의를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)