협상 뒤 항모 찾아 "힘을 통한 평화"…이란 반발

미국과 이란이 8개월 만에 핵 협상을 다시 시작했지만, 군사적 긴장은 더 높아지고 있습니다. 미국은 협상과 함께 이란 주변에 항공모함을 배치했습니다. 이란은 "미국이 공격하면 이란도 공격한다"고 맞불을 놨습니다.



중동 앞바다를 항해 중인 미군 에이브러햄 링컨 항공모함 활주로 위로 비행기 한 대가 착륙합니다.



스티브 윗코프 백악관 중동특사와 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 현지 시간 7일 이란과의 핵 협상 회담 뒤 항모를 찾았습니다.



윗코프 특사는 SNS에 트럼프 행정부의 "힘을 통한 평화"가 항모에서 실천되고 있다면서 지난주 항모에 접근한 이란 드론을 격추한 조종사와 이야기도 나누었다고 밝혔습니다.



미국과 이란은 지난 6일 오만 무스카트에서 오만 외무장관이 오가며 양측의 말을 전하는 방식으로 협상했는데, 미 협상단으로 중동 지역 미군 전력을 총괄하는 미 중부사령부 브래트 쿠퍼 사령관이 정복을 입고 등장했습니다.



언제든 이란을 타격할 수 있다는 경고 메시지로 해석됐습니다.



트럼프 대통령은 또 이란과 거래하는 국가에 25% 추가 관세를 부과하는 행정명령에도 서명하며 이란 돈줄 죄기 강도도 높였습니다.



전방위 압박에도 아바스 아라그치 이란 외무장관은 우라늄 농축은 중단할 수 없다고 공언했습니다.



[아바스 아라그치/이란 외무장관 : 우라늄 농축은 기정사실이며 계속되어야 합니다. (미국은) 군사 폭격으로도 이를 파괴할 수 없었습니다. 기술은 폭격으로 파괴할 수 없기 때문입니다.]



또 미사일 개발 프로그램과 이란 시위 등은 협상 대상이 아니라면서, 미국이 이란을 타격하면 이란도 미군을 공격할 거라고 경고했습니다.



협상은 다음 주 이어질 거라고 양측이 밝혔는데, 구체적인 시기와 장소는 알려지지 않았습니다.



