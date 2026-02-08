"대통령 배신" 반발에 사과…"13일까지 답 달라"

<앵커>



정치권 소식입니다. 민주당이 또 내부 갈등에 휩싸였습니다. 민주당이 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인을 '2차 특검'으로 추천한 데 따른 겁니다. 당내에서 '배신'이라는 말까지 나오자, 정청래 대표는 결국 사과했습니다. 이런 민주당을 향해 조국혁신당은 13일까지 합당에 대한 답을 달라고 통첩했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 지난 5일, '2차 종합 특별검사'에 민주당이 추천한 전준철 변호사가 아닌 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 임명하면서 전 변호사 추천에 대해 민주당에 강한 유감을 표명한 걸로 알려졌습니다.



전 변호사가 지난 2023년, 쌍방울 대북 송금 사건 재판에서 이 대통령에게 불리한 진술을 했던 김성태 전 쌍방울 회장을 변호했던 이력이 문제가 된 겁니다.



민주당 비당권파는 당권파인 이성윤 최고위원이 전 변호사 추천을 주도했다고 주장하며 '정청래 대표 책임론'을 제기했습니다.



[이건태/민주당 의원 : 이재명 대통령에 대한 배신이며….]



'이재명 죽이기'에 동조한 인물을 이 대통령 앞에 내민 당 지도부가 제정신이냐며 날을 세운 겁니다.



그러자 정 대표는 오늘(8일) 오전 '세밀히 살피지 못했다'고 대변인을 통해 사과했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 당의 인사검증 실패로 대통령님께 누를 끼쳐드린 데 대하여 죄송하다는 입장을 가지고 있습니다.]



청와대는 "특검 인선은 여러 요소를 종합적으로 고려한 결정으로 정치적 해석은 지양한다"고 공식적으로는 밝혔지만, 내부적으로 불쾌하다는 분위기입니다.



다만, 한 청와대 고위 관계자는 "특검 임명 발표 전, 전 변호사 관련 내용을 알려줬더니 정 대표가 '몰랐다'고 놀라더라"며 "고의적이라고 보지는 않는다"는 언급을 하기도 했습니다.



당·청의 미묘한 분위기 속에서 오늘 열린 고위 당·정·청 회의.



정치권에서 민주당 차기 당권의 경쟁자로 거론되는 정청래 대표와 김민석 총리의 강조점도 미묘하게 달랐습니다.



[정청래/민주당 대표 : 무엇보다 중요한 것은 '당·정·청 원팀' 정신입니다.]



[김민석/국무총리 : 당과 정부 모두 긴장하고 대통령님의 국정 운영을 뒷받침해야 합니다.]



정 대표가 꺼낸 민주당과 혁신당의 합당 문제에서는 혁신당이 민주당에 이런 데드라인을 통첩했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 2월 13일까지 공식적이고 공개적인 (민주당의) 답변이 없으면, 조국혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠습니다.]



모레 민주당 의원총회가 합당의 분수령이 될 전망입니다.



