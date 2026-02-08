'김단비 개인 최다 42점' 우리은행, BNK에 연장 승리

▲ 김단비

여자프로농구 아산 우리은행이 개인 한 경기 최다인 42득점을 기록한 김단비의 괴력을 앞세워 부산 BNK를 물리치고 4강 플레이오프(PO) 진출 경쟁에서 유리한 고지를 점했습니다.우리은행은 오늘(8일) 부산 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 원정 경기에서 BNK와 연장 접전을 펼친 끝에 63대 57로 이겼습니다.김단비는 결승 득점을 포함해 무려 42점을 몰아치며, 2024년 1월 인천 신한은행전에서 기록했던 40점을 넘어 자신의 한 경기 최다 득점 기록을 경신했습니다.팀 전체 득점의 60% 이상을 홀로 책임진 김단비는 리바운드 15개와 블록슛 3개를 곁들이며 코트를 지배했습니다.오늘 승리로 11승 11패를 기록하며 5할 승률을 맞춘 우리은행은 용인 삼성생명과 함께 공동 3위로 올라섰습니다.반면 4강 경쟁자인 5위 BNK(10승 13패)와의 격차는 1.5경기로 벌어졌습니다.BNK는 이틀 연속 연장전 패배를 당하며 5연패 수렁에 빠졌습니다.우리은행은 4점 뒤진 채 맞이한 4쿼터 중반, 김단비와 이명관의 연속 7득점으로 49대 48 역전에 성공했습니다.경기 종료 1분 10여 초 전에도 김단비의 레이업으로 승리를 굳히는 듯했으나, BNK 박혜진이 종료 23초 전 극적인 동점 3점포를 터뜨리며 승부를 연장으로 끌고 갔습니다.해결사는 역시 김단비였습니다.김단비는 연장 종료 1분 40여 초 전 김정은을 따돌리고 결승 레이업을 성공시켜 59대 57을 만들었습니다.이후 우리은행은 이명관과 심성영이 자유투를 차착실히 성공시키며 승리에 쐐기를 박았습니다.BNK에서는 김소니아와 박혜진이 각각 15점씩 올리며 분전했으나 김단비의 원맨쇼를 막기에는 역부족이었습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)