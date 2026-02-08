'안세영 선봉' 여자 배드민턴, 중국 완파…아시아단체전 첫 우승

▲ 안세영

배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 선봉에 선 한국 여자 대표팀이 2026 아시아남녀단체배드민턴선수권대회를 제패하며 사상 첫 우승을 달성했습니다.여자 배드민턴 대표팀은 오늘(8일, 한국시간) 중국 칭다오 콘손체육관에서 열린 대회 여자부 결승에서 홈팀 중국을 3대 0으로 완파했습니다.그동안 일정과 컨디션 조절 등을 이유로 2군급 선수들을 파견하기도 했던 한국은 이번 대회에 안세영을 비롯해 상위 랭커들이 총출동한 '완전체' 라인업을 가동했습니다.강력한 우승 의지를 드러낸 한국은 이로써 2016년 대회 창설 이후 10년 만에 처음으로 아시아 단체전 정상에 오르는 기쁨을 누렸습니다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 중심을 잡은 한국은 조별리그에서 싱가포르(5대 0 승)와 대만(4대 1 승)을 잇달아 격파하며 조 1위로 본선에 올랐습니다.이어 8강에서 말레이시아를 3대 0으로 잠재웠고, 안세영이 휴식을 취한 준결승에서도 인도네시아를 3대 1로 물리치며 거침없는 기세를 이어갔습니다.결승전에서도 안세영이 첫 주자로 나서 한첸시(38위)를 39분 만에 2대 0(21-7 21-14)으로 완파하며 기선을 제압했습니다.이어 여자복식 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 지아이판-장슈셴 조를 2대 0(24-22 21-8)으로 눌렀고, 김가은(삼성생명·세계랭킹 17위)이 쉬원징(127위)을 2대 1(19-21 21-10 21-17)로 물리치며 우승을 확정 지었습니다.2년마다 열리는 이 대회는 아시아 지역 최고 권위의 단체전으로, 세계 단체 선수권 아시아 예선을 겸합니다.이번 대회 4강 이상의 성적을 거둔 한국 여자 대표팀은 오는 4월 덴마크에서 열리는 세계여자단체선수권대회(우버컵) 본선 출전권을 자력으로 확보했습니다.한편 '에이스' 서승재(삼성생명)가 어깨 부상으로 이탈한 남자 대표팀은 전날 준결승에서 중국에 2대 3으로 역전패해 공동 3위로 대회를 마감했습니다.비록 결승 진출에는 실패했지만, 남자 대표팀 역시 4강 성적에 따라 세계남자단체선수권대회(토마스컵) 본선 진출권을 따냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)