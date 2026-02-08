카드키 꽂자마자 촬영 시작…투숙객 외모 평가까지 '소름'

▲ 중국 호텔 객실 몰래카메라

중국 일부 호텔 객실에 설치된 몰래카메라를 통해 수천 건의 불법 촬영물이 유통되고 있는 것으로 확인됐습니다.영국 BBC는 중국 호텔 객실에서 촬영돼 음란물로 판매되는 수천 건의 몰래카메라 영상을 여러 사이트에서 발견했다고 보도했습니다.BBC는 18개월 동안 추적해 소셜미디어(SNS) 앱 텔레그램에서 홍보 중인 6개의 서로 다른 불법 웹사이트와 앱을 확인했습니다.한 플랫폼 운영자는 객실에 총 180개 이상의 몰래카메라를 설치했다는 홍보 문구를 내걸었고, 일부 텔레그램 채널 회원 수는 1만 명에 달했다고 전했습니다.또한 7개월간 불법 웹사이트를 정기 모니터링한 결과 카메라 54대로 촬영된 영상을 실제로 발견했고, 그중 절반은 실시간 중계 상태였습니다.한 생중계 웹사이트는 월 450위안(약 9만 5천 원)의 이용료로 여러 객실을 볼 수 있었으며, 해당 영상들은 투숙객이 키 카드를 꽂자마자 촬영이 시작됐고 영상은 되감기나 내려받기까지 가능했습니다.BBC는 "통상적인 객실 점유율을 기준으로 추산하면 그간 수천 명의 투숙객이 촬영됐을 가능성이 있다"며 "대부분은 자신이 카메라에 찍혔다는 사실조차 모를 것"이라고 전했습니다.호텔 투숙객들을 지켜보며 그들의 외모나 성적 행위를 평가하는 의견을 나누는 텔레그램 채널도 있었고, 불이 꺼지면 불만을 표출하거나 영상에 등장하는 여성을 모욕하는 발언도 오갔다고 BBC는 설명했습니다.BBC는 구독자, SNS 사용자, 그리고 자체 조사를 통해 몰래카메라 중 하나가 중국 중부 정저우의 한 호텔 객실에 설치돼 있다는 사실을 확인하고, 해당 객실에서 침대를 향해 설치된 카메라를 벽 환기장치 안에서 발견했습니다.취재 결과 카메라를 철거하는 과정조차 텔레그램 채널에서 빠르게 공유됐고, 운영자는 이를 대체할 다른 호텔 카메라가 새롭게 작동되고 있다고 공지해 환호받기도 했습니다.BBC는 이 같은 불법 촬영물 유통이 중국 내에서 조직적으로 이뤄지고 있으며, 관련된 약 12명의 종사자를 확인했다고 전했습니다.중개업자 추적 과정에서는 BBC는 공급망 상위의 '카메라 소유자'가 존재하고, 이들이 카메라 설치를 주선하고 플랫폼을 관리 중이라는 사실도 드러났습니다.불법 영상 유통은 상당한 수익 사업으로 나타났습니다.멤버십 및 구독료를 기준으로 한 운영자가 작년 4월 이후 최소 16만 3200위안(약 3천451만 원)을 벌어들였다고 BBC는 추산했습니다.이는 중국 통계국이 발표한 작년 중국인 평균 연소득 4만 3천377위안(약 917만 원)의 3.7배에 달하는 금액입니다.중국 호텔 객실 내 불법 촬영 문제는 10년여 전부터 제기돼 왔으며, 정부도 작년 4월 호텔 소유주에게 몰래카메라 설치 여부를 정기적으로 점검하도록 하는 규정을 발표한 바 있습니다.그러나 BBC는 "중국 호텔 객실에서 촬영될 위험은 사라지지 않았다"면서 "중국에는 몰래카메라 판매와 사용에 대한 엄격한 규정이 있지만, 중국 최대 전자제품 시장인 선전 화창베이에서는 비교적 쉽게 구할 수 있었다"고 설명했습니다.(사진=BBC 화면 캡처, 연합뉴스)