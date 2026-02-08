산업부, 35년까지 3천 억 지원…'게임 체인저' 기술 확보 나선다

▲ 산업통상부 MI

산업통상부는 '미래 판기술 프로젝트'의 올해 신규 연구테마 3개를 선정하고 오는 9일부터 연구자 모집을 위한 과제 공고를 시작합니다.'판기술'은 미래 산업의 게임체인저가 될 가능성이 있으나 실패 가능성이 높은 도전적 기술 분야입니다.정부는 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 과감히 도전할 수 있도록 전폭 지원에 나선단 방침입니다.일단 소규모 나눠주기식 연구개발(R&D)에서 벗어나 테마별로 2035년까지 총 3천26억 원을 지원합니다.정부가 미래 신시장 창출이 가능한 10개 테마를 선정하면 연구자들이 자유롭게 테마별 기술개발 과제를 기획하고 정부는 연구자들의 창의·혁신성을 최대한 보장합니다.올해 첫발을 떼는 신규 연구 테마는 ▲ 인공근육 전신구동 로봇 ▲ 과불화화합물 미함유(PFAS-free) 전환 ▲ 엔드 투 엔드(End-to-End) 3D 공간지능 등 총 3가지입니다.산업부는 3가지 테마별로 이를 달성하기 위한 개념연구 과제를 각각 4개씩(총 12개) 선정해 과제당 2억 원을 지원하고, 앞으로 3단계 경쟁 평가를 거쳐 최종 단계까지 살아남는 과제에 대해서는 총 250억 원을 지원할 계획입니다.(사진=산업통상부 제공,연합뉴스)