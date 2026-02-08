뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

산업부, 35년까지 3천 억 지원…'게임 체인저' 기술 확보 나선다

최고운 기자
작성 2026.02.08 11:20 조회수
산업부, 35년까지 3천 억 지원…'게임 체인저' 기술 확보 나선다
▲ 산업통상부 MI

산업통상부는 '미래 판기술 프로젝트'의 올해 신규 연구테마 3개를 선정하고 오는 9일부터 연구자 모집을 위한 과제 공고를 시작합니다.

'판기술'은 미래 산업의 게임체인저가 될 가능성이 있으나 실패 가능성이 높은 도전적 기술 분야입니다.

정부는 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 과감히 도전할 수 있도록 전폭 지원에 나선단 방침입니다.

일단 소규모 나눠주기식 연구개발(R&D)에서 벗어나 테마별로 2035년까지 총 3천26억 원을 지원합니다.

정부가 미래 신시장 창출이 가능한 10개 테마를 선정하면 연구자들이 자유롭게 테마별 기술개발 과제를 기획하고 정부는 연구자들의 창의·혁신성을 최대한 보장합니다.

올해 첫발을 떼는 신규 연구 테마는 ▲ 인공근육 전신구동 로봇 ▲ 과불화화합물 미함유(PFAS-free) 전환 ▲ 엔드 투 엔드(End-to-End) 3D 공간지능 등 총 3가지입니다.

산업부는 3가지 테마별로 이를 달성하기 위한 개념연구 과제를 각각 4개씩(총 12개) 선정해 과제당 2억 원을 지원하고, 앞으로 3단계 경쟁 평가를 거쳐 최종 단계까지 살아남는 과제에 대해서는 총 250억 원을 지원할 계획입니다.

(사진=산업통상부 제공,연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지