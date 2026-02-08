"의대 선호 여전"…서울대 정시합격자 107명 등록 포기

▲ 서울대학교 관악캠퍼스

2026학년도 대학 입시에서 서울대 최초 합격자 107명이 서울대 등록을 포기한 것으로 나타났습니다.이중 자연계열 학생이 86명으로 대다수를 차지했는데, 서울대 대신 중복 합격한 다른 대학교 의대 진학을 선택했을 것이란 분석이 나옵니다.오늘(8일) 종로학원이 2026학년도 정시 최초 합격자를 분석한 결과, 서울대 정시 최초 합격자 가운데 등록하지 않은 인원은 107명에 달했습니다.계열별로 보면 자연계열 86명, 인문계열 17명, 예체능계열 4명이었습니다.등록하지 않은 서울대 최초합격자는 전년도인 2025학년도 124명보다는 17명(13.7%) 줄었습니다.이는 2026학년도 의대 모집정원이 축소된 영향으로 보입니다.다만 2024학년도 97명보다는 10명 늘었습니다.학과별로 보면 자연계열에서 전기정보공학부 10명, 산림과학부 8명, 간호대학 6명, 첨단융합학부 5명 등이 합격했으나 등록하지 않았습니다.미등록 비율은 산림과학부 44.4%, 물리학전공 33.3%, 화학교육과 28.6% 순이었습니다.인문계열에서는 경영대학에서 미등록 인원이 5명으로 가장 많았고, 비율로는 영어교육과와 지리학과가 각각 12.5%로 가장 높았습니다.서울대 의대 합격자 중 등록포기 인원은 없었습니다.연세대도 비슷한 양상을 보였습니다.정시 최초 합격자 가운데 435명이 등록을 포기했고, 이 중 절반이 훌쩍 넘는 254명(58.4%)이 자연계열이었습니다.인문계열은 176명, 예체능계열은 5명이었습니다.연세대 의대 합격자 가운데 등록을 포기한 인원은 18명으로 전년보다 6명 늘었습니다.이들은 서울대 의대에 중복 합격해 서울대 진학을 택한 것으로 보입니다.고려대는 정시 학과별 등록포기에 따른 추가합격 인원을 발표하지 않아 이번 분석에 포함되지 않았습니다.종로학원은 "의대 선호도가 여전히 유지되고 있다. 의대와 반도체 등 대기업 계약학과 중복합격 시 사실상 거의 전원이 의대로 결정한다"면서 "2027학년도에는 지역의사제가 실시 돼 의대에 대한 관심이나 선호도가 더 높아질 수 있는 분위기"라고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)