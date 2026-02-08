'사망 출소' 자료에 결론 뒤집은 진화위…법원 "위법"

▲ 서울행정법원

(사진=연합뉴스)