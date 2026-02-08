대미 자동차 부품 수출 5년 만에 감소…부품업계 영업이익은 6.6％↓

▲ 수출 대기 중인 자동차

지난해 미국의 고율 관세 여파로 대미 자동차부품 수출이 5년 만에 감소하고 업계 수익성이 악화한 것으로 나타났습니다.도널드 트럼프 대통령이 최근 품목별 관세와 기타 모든 상호관세를 25％로 재인상하겠다고 예고하면서 업계 우려는 다시 커지는 모습입니다.8일 한국자동차산업협동조합에 따르면 지난해 한국의 대미 자동차부품 수출액은 76억 6천600만 달러로 전년 대비 6.7％ 감소한 것으로 집계됐습니다.대미 자동차부품 수출이 감소세를 기록한 것은 코로나19 영향이 컸던 2020년(54억 9천400만 달러·11.5％↓) 이후 처음입니다.이후 대미 자동차부품 수출은 2021년 69억 1천200만 달러, 2022년 80억 3천만 달러, 2023년 80억 8천100만 달러로 증가했고 2024년에는 82억 2천만 달러로 역대 최대치를 기록했습니다.지난해 최대 수출시장인 미국으로의 수출이 줄어들면서 자동차부품 전체 수출 감소세가 가팔라진 것으로 나타났습니다.전체 자동차부품 수출은 2023년 229억 6천300만 달러(전년 대비 1.5％↓), 2024년 225억 3천300만 달러(1.8％↓)로 1％대 감소율을 기록하다가 2025년에는 5.9％ 급감한 212억 달러를 기록했습니다.이처럼 5년 만에 대미 자동차부품 수출 상승세가 꺾인 것은 미국의 고율 관세로 인해 현대차·기아를 비롯한 글로벌 완성차업체들이 현지 부품 조달을 확대했기 때문으로 분석됩니다.미국은 작년 5월부터 수입 자동차부품에 대해 25％ 관세를 부과했고 한국산 부품에 대해서는 한미 양국 간 합의에 따라 11월 1일 자로 소급해 15%로 인하했습니다.부품업계 관계자는 "완성차업체들이 미국 현지에서 소싱하는 제품을 늘리면서 대미 수출이 줄어들었다고 보고 있다"면서 "현지 업체들이 관세 부담에 부품 재고를 최소화하는 상황도 수출 감소에 영향을 끼쳤을 것"이라고 설명했습니다.현대차는 작년 콘퍼런스콜에서 단기적으로 부품 소싱을 변경하고 중·장기적으로는 부품 현지화를 전략적으로 추진하겠다는 구상을 밝힌 바 있습니다.대미 자동차부품 수출의 60∼70％가량이 현대차·기아 공급 물량으로 추산되는 만큼 수출 위축이 장기화할 수 있다는 우려도 제기됩니다.한편 지난해 대(對)멕시코 자동차부품 수출도 전년 대비 10.4％ 급감한 19억 3천만 달러로 집계됐는데, 이 역시 미국 자동차업계의 부품 현지화 영향이 크다고 업계는 보고 있습니다.멕시코에 진출한 한국 부품업체들이 국내에서 부품을 공급받아 재가공한 뒤 미국에 수출하는 물량이 있었는데, 미국의 고율 관세 여파로 그 규모가 축소했다는 분석입니다.대미 수출이 부진하면서 국내 자동차부품업계의 수익성도 악화한 것으로 분석됩니다.업계에 따르면 12월 결산 자동차부품 상장사(100곳)의 작년 1∼3분기 매출은 74조 7천726억 원으로 전년 동기 대비 6.7％ 증가했지만, 영업이익은 6.6％ 감소한 2조 8천166억 원을 기록했습니다.이에 따라 3분기 누적 영업이익률은 4.3％에서 3.8％로 0.5％포인트 하락했고 적자기업은 14개 사에서 16개 사로 늘었습니다.이번 조사는 현대모비스를 제외하고 금융감독원 전자공시시스템에 등록된 1차 부품사 80곳, 2차 부품사 20곳을 대상으로 했습니다.조사 대상에 포함되지 않은 3·4차 협력업체를 포함한 비상장사들은 기업 규모와 자본 여력이 작은 만큼 지난해 수익성 악화 정도가 더 컸을 것이라는 관측도 나옵니다.부품업계 관계자는 "단가 상승, 국내 판매 등으로 매출은 늘었지만, 미국 관세가 수익성에 가장 큰 부담으로 작용했다"며 "관세율이 15％로 인하되면서 올해는 숨통이 트이지 않을까 했는데 25％ 재인상 예고로 우려가 커지고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)