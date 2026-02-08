또 쓰러진 황희찬…최하위 울브스는 첼시에 3:1 완패

▲ 황희찬

잉글랜드 프로축구 울버햄튼 원더러스 소속의 국가대표 공격수 황희찬이 부상에 또 쓰러졌습니다.황희찬은 오늘(8일) 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-2026 프리미어리그(EPL) 25라운드 홈 경기에 선발 출전해 활발하게 그라운드를 누비다가 팀이 3대 0으로 뒤지던 전반 43분 근육 통증을 호소하며 쓰러졌습니다.그라운드에 주저앉은 황희찬은 아쉬운 표정으로 스태프들과 대화를 나눴고, 결국 라디슬라프 크레이치와 교체됐습니다.힘을 앞세운 돌파가 장기인 황희찬은 한 시즌에 두어 번은 여러 주 전열에서 이탈할 정도로 부상이 잦습니다.올 시즌에도 지난해 10월 대표팀 소집 기간 종아리 부상을 당해 한동안 그라운드에 서지 못했습니다.지난달 시즌 2호 골을 터뜨렸던 웨스트햄 유나이티드와 리그 경기에서도 부상에 교체된 바 있습니다.황희찬을 잃은 울버햄튼은 후반 9분 톨루 아로코다레의 골로 한 점만 만회하며 3대 1로 졌습니다.첼시의 골잡이 콜 파머는 단 25분 만에 3골을 터뜨리며 해트트릭을 기록했습니다.전반 13분과 35분 주앙 페드루가 잇달아 얻어낸 페널티킥의 키커로 나서서 모두 골로 연결해낸 파머는 전반 38분에는 마르크 쿠쿠레야의 컷백을 왼발 슈팅으로 마무리해 3번째 골까지 책임졌습니다.파머는 EPL 최초로 전반에만 3차례 해트트릭을 작성하는 진기록을 썼습니다.그는 2024년 4월 에버턴, 같은 해 9월 브라이턴 앤드 호브 앨비언과 경기에서도 전반전에만 3골을 넣었습니다.리그 5경기(2무 3패) 무승의 늪에 빠진 울버햄튼은 승점 8로 리그 최하위(20위)에 머물렀습니다.잔류 마지노선인 17위 노팅엄 포레스트(승점 26)와의 격차는 승점 18로 벌어졌습니다.부진한 데다 주전 공격수 황희찬까지 다친 울버햄튼의 강등 가능성은 더욱 커졌습니다.리엄 로즈니어 감독 부임 뒤 4연승을 달린 첼시는 5위(승점 43)에 자리했습니다.(사진=게티이미지)