김시우, PGA 투어 피닉스오픈 3R 공동 2위…선두와 1타 차

▲ 김시우

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어에서 3개 대회 연속 우승 경쟁을 하게 됐습니다.김시우는 오늘(8일) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7천261야드)에서 열린 PGA 투어 WM 피닉스오픈 대회 사흘째 3라운드에서 이글 1개와 버디 4개, 보기 1개를 묶어 5언더파 66타를 쳤습니다.사흘 합계 12언더파 201타를 기록한 김시우는 선두에 불과 1타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드를 시작합니다.단독 선두는 13언더파 200타의 마쓰야마 히데키(일본)입니다.공동 2위에는 김시우 외에 매버릭 맥닐리(미국), 니콜라이 호이고르(덴마크), 히사쓰네 료(일본) 등 4명이 포진했습니다.이로써 김시우는 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스오픈 준우승에 이어 최근 3개 대회 연속 우승 경쟁을 벌이게 됐습니다.아메리칸 익스프레스에서는 3라운드까지 단독 1위였고, 파머스 인슈어런스오픈도 3라운드까지 3위였습니다.또 1월 시즌 개막전이었던 소니오픈 공동 11위 등 올해 출전한 대회마다 상위권 성적을 내고 있습니다.이날 김시우는 3번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 홀 약 1ｍ에 붙여 이글을 잡아내 공동 선두에 오르기도 했습니다.김시우가 이번 대회에서 역전 우승에 성공하면 2023년 1월 소니오픈 이후 3년 1개월 만에 투어 5승을 달성합니다.남자 골프 세계 1위 스코티 셰플러(미국)는 8언더파 205타, 공동 16위에 올랐습니다.김성현이 4언더파 209타, 공동 37위, 김주형은 3언더파 210타로 공동 46위입니다.전날 2라운드 16번 홀(파3)까지 끝낸 상황에서 공동 73위에 머물렀던 이승택은 이날 재개된 2라운드 17번 홀(파4)에서 버디를 잡아 PGA 투어 데뷔 후 처음으로 3라운드 진출에 성공했습니다.1언더파 212타인 이승택은 공동 63위를 달리고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)