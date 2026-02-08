지난해 국내 하이브리드차 비중 역대 최대…처음으로 30% 넘었다

▲ 하이브리드차

지난해 국내 자동차시장에서 하이브리드차 판매 비중이 처음으로 30%를 돌파하며 역대 최대를 기록한 것으로 나타났습니다.8일 국토교통부 자동차등록통계에 따르면 지난해 국내 완성차 5사(현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티)의 내수 시장 판매량은 총 137만 3천221대로, 이중 하이브리드차는 41만 5천921대가 팔린 것으로 집계됐습니다.전체 판매에서 차지하는 비중은 30.3%로 역대 최대입니다.국산 하이브리드 판매 비중이 30%를 넘은 것은 지난해가 처음입니다.하이브리드차 시장의 성장세는 최근 몇 년간 특히 두드러집니다.하이브리드차 판매비중은 2021년 10.4%로 처음 두 자릿수 점유율을 기록한 이후 2022년 13.2%, 2023년 19.5%, 2024년 26.5%로 매년 증가했습니다.판매 대수도 2021년 14만 9천489대에서 지난해 41만 5천921대로 3배 가까이 늘었습니다.전동화 전환 속도가 예상보다 완만해지는 상황에서 충전 인프라 부담 없이 전기차의 장점을 상당 부분 체감할 수 있는 하이브리드차가 대중적 대안으로 자리잡은 것으로 풀이됩니다.높은 연비와 정숙성, 주행 편의성, 유지비 부담 감소 등 하이브리드차의 장점이 높은 가격, 긴 대기기간 등의 단점을 상쇄한다는 얘깁니다.차종별로는 기아 쏘렌토 하이브리드가 6만 9천862대로 지난해 국내 하이브리드차 중 가장 많이 판매된 것으로 나타났습니다.이어 카니발 하이브리드(4만 6천458대)와 현대차 싼타페 하이브리드(4만 3천64대)가 뒤를 이으며 2∼3위를 차지했습니다.특히 르노코리아의 그랑 콜레오스 하이브리드는 3만 5천352대(6위)가 판매돼 현대차·기아를 제외한 브랜드 중 유일하게 판매 '톱10'에 진입하기도 했습니다.자동차업계는 올해 하이브리드차 시장이 더욱 확대될 것으로 전망했습니다.제네시스가 올해 처음으로 하이브리드 라인업을 선보일 예정이며, 기아는 신형 셀토스 하이브리드를 출시해 소형 SUV 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.수입차 시장에서도 하이브리드 모델에 대한 관심이 커지고 있습니다.BMW, 메르세데스-벤츠 등 주요 글로벌 브랜드는 물론 BYD·지커 등 중국 브랜드도 고효율·가성비를 앞세워 국내 시장 공략을 강화하고 있습니다.자동차업계 관계자는 "올해도 친환경차 중심의 성장세가 지속될 것"이라며 "올해 내수 시장의 핵심 동력은 하이브리드 신차 출시로 인한 수요 확대"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)