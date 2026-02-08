국민연금, 고환율에도 해외주식 투자 늘려

국민연금이 지난 연말 이례적인 고환율 국면에서 평소보다 더 공격적으로 해외주식을 사들인 것으로 드러났습니다.



외환당국이 국민연금 해외투자 시 거시경제 파급효과를 고려해야 한다고 주문하던 와중에 오히려 달러 수급 불균형을 키울 수 있는 방향으로 일관되게 움직인 셈이어서 배경이 주목됩니다.



한국은행에 따르면, 지난해 12월 '일반정부'의 해외주식 투자는 총 40억 8천580만 달러로 집계됐습니다.



전월의 39억 7천540만 달러보다 2.8% 증가했습니다.



같은 기간 '비금융기업등'의 해외주식 투자는 52억 7천30만 달러에서 20억 1천150만 달러로 61.9% 급감한 것과 대조됩니다.



국제수지 통계상 일반정부는 국민연금, 비금융기업등은 '서학개미'로 불리는 개인 투자자로 간주해도 큰 무리가 없다는 게 한은 설명입니다.



지난해 11월에는 서학개미의 해외주식 투자가 국민연금의 1.5배였으나, 12월에는 국민연금이 서학개미의 2배 이상으로 뒤집힌 셈입니다.



전체 내국인 해외주식 투자에서 국민연금이 차지하는 비중도 지난해 11월 31.7%에서 12월 34.5%로 높아졌습니다.



문제는 지난해 12월 환율이 외환위기 이후 최고 수준에 달한 상황이었다는 점입니다.



원/달러 평균 환율은 지난해 11월 1,457.77원에서 12월 1,467.40원으로 10원 가까이 뛰었습니다.



12월 한 달 내내 환율이 1,470원 선을 넘나들었고, 24일 장중 1,484.9원까지 치솟아 외환당국이 강도 높은 구두 개입에 나서기도 했습니다.



한은은 일찌감치 지난해 11월부터 외환시장 '큰 손'으로 부상한 국민연금의 공격적인 해외주식 투자가 환율 추가 상승 기대를 부추기고 있다는 취지의 우려를 던졌습니다.



이창용 한은 총재는 11월 27일 기자간담회에서 "거시경제에 주는 영향을 아예 무시하기에는 국민연금 규모가 너무 커졌다"고 말했습니다.



이어 지난달 28일 홍콩에서 열린 행사에서 지난해 10∼11월 환율 상승의 핵심 원인으로 "국민연금의 지속적인 해외투자 확대"를 거듭 지목했습니다.



이 총재는 "외환시장 규모에 비해 상당히 커진 국민연금의 해외투자는 원화가 평가 절하될 것이라는 기대를 창출하고, 그 기대는 개인 투자자들이 다시 해외투자를 선호하게 만든다"고 진단했습니다.



그 연장선에서 한은은 재정경제부, 보건복지부, 국민연금 등과 '뉴프레임워크'를 조율해왔습니다.



국민연금의 적정 환 헤지 수준을 점검하고, 달러 조달 방안을 다각화하는 방향을 논의 중입니다.



그러나 국민연금 대응은 외환당국 진단과 '엇박자' 조짐을 보입니다.



국민 노후 자금을 불리고 연금 고갈 시점을 늦추기 위해서는 중장기적으로 해외주식 투자를 계속 확대할 수밖에 없다며 외환당국과 온도 차를 공공연히 드러내는 것입니다.



대표적으로 김성주 국민연금 이사장은 지난 5일 한 언론 인터뷰에서 "해외투자 확대 기조는 유지해야 한다는 확실한 생각을 갖고 있다"고 강조했습니다.



그러면서 "환율 상승은 여러 가지 대내외 요인이 복합적으로 작용한 결과이지 국민연금의 해외투자 증가가 원인이라고 볼 수 없다"고 일축했습니다.



최근 환율이 지난해 12월과 같이 다시 1,460∼1,470원의 높은 수준에서 등락하는 가운데 나온 '소신 발언'이어서 업계 이목이 쏠렸습니다.



이재명 대통령이 지난달 21일 기자회견에서 "관련 책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1,400원 전후로 떨어질 거라고 예측들을 하고 있다"고 언급했지만, 아직 외환시장의 추세적 안정 신호는 나타나지 않는 실정입니다.



한은이 지난 두 달 동안 외환보유액을 50억 달러 가까이 헐어 환율 방어에 나섰으나 역부족으로 평가되기도 했습니다.