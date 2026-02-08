뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

크르스테아, 라두카누 꺾고 트란실바니아오픈 테니스 우승

유병민 기자
작성 2026.02.08 09:33 조회수
크르스테아, 라두카누 꺾고 트란실바니아오픈 테니스 우승
▲ 크르스테아

소라나 크르스테아(36위·루마니아)가 에마 라두카누(30위·영국)의 4년 5개월 만의 우승 꿈을 가로막았습니다.

크르스테아는 오늘(8일) 루마니아 클루지나포카에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 트란실바니아오픈(총상금 28만 3천347달러) 대회 마지막 날 단식 결승에서 라두카누를 2대 0으로 이겼습니다.

1990년생으로 이번 시즌을 끝으로 은퇴할 예정인 크르스테아는 투어 통산 네 번째 단식 우승컵을 들어 올렸다.

이번 대회 우승 상금은 3만 7천390달러(약 5천만 원)입니다.

2021년 US오픈에서 '깜짝 우승'을 차지한 이후 투어 이상급 대회 단식 결승에 처음 진출한 라두카누는 준우승에 만족하게 됐습니다.

1세트에서 한 게임도 따내지 못한 라두카누는 2세트에서도 초반 2대 0으로 끌려가며 일방적인 패배를 당했습니다.

대회 시상은 루마니아 출신인 전 세계 랭킹 1위 시모나 할레프(은퇴)가 했습니다.

영국 국적인 라두카누도 아버지가 루마니아 사람입니다.

(사진=WTA 투어 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지