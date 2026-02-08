무주택 2030가구주, 서울 100만 육박 '최대치'…수도권은 205만

서울에 거주하는 2030 세대 무주택 가구주가 100만에 육박하며 역대 최대치를 기록했습니다.



인천·경기까지 수도권으로 범위를 넓히면 청년 무주택 가구는 약 205만에 달했습니다.



수도권 쏠림 현상에 높은 집값과 제한적인 주택 공급이 맞물리면서 청년들의 주택진입 장벽이 갈수록 높아지는 추세를 반영한 것으로 보입니다.



여기에 월세 상승과 대출이자 부담까지 겹치면서 청년층 주거 대책 마련이 시급하다는 지적이 나옵니다.



8일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 2024년 기준 전국 39세 이하(가구주 기준) 무주택 가구는 361만 2천321가구로, 2015년 관련 통계 작성 이래 가장 많았습니다.



수도권은 204만 5천634가구로, 2022년 200만을 넘은 이후로 계속 증가세입니다.



이 가운데 서울에 거주하는 무주택 가구는 99만 2천856으로 집계됐습니다.



이 역시 통계 작성 이후 최대치입니다.



서울의 39세 이하 무주택 가구는 2015년 79만 9천401가구에서 꾸준히 증가해 2020년 처음으로 90만 가구를 넘어섰고, 4년 만에 100만 가구에 근접했습니다.



내 집을 마련한 청년 가구는 갈수록 줄고 있습니다.



2024년 자가를 보유한 39세 이하 청년 가구는 총 128만 8천440 가구입니다.



수도권은 66만 6천640가구, 이 가운데 서울은 21만 6천129가구로 집계됐습니다.



모두 관련 통계 집계 이후 가장 최소치입니다.



전국 39세 이하 가구의 주택 소유율은 26.3%, 수도권은 24.6%, 서울은 17.9%에 머물렀습니다.



수도권 청년 4명 중 1명꼴로 본인 명의의 집을 가진 셈인데, 서울은 20%에 미달하는 것입니다.



주거 비용 부담도 빠르게 증가하고 있습니다.



데이터처의 가계동향조사에 따르면 작년 3분기 기준 39세 이하 가구주의 월평균 월세 지출은 21만 4천 원으로, 2019년 통계 개편 이후 최대치를 기록했습니다.



월세 증가율은 한때 둔화하는 모습을 보였지만, 3분기 들어 전년 동기 대비 11.9% 급등하며 다시 가팔라졌습니다.



전세나 매매를 위해 대출을 이용한 경우도 부담이 커졌습니다.



작년 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 이자 비용은 16만 6천 원으로, 전 연령대 중 유일하게 3분기 연속 증가했습니다.



통상 주택담보대출 규모가 큰 40대에 이어 두 번째로 많은 수준입니다.



반면 소득 여건은 악화하고 있습니다.



작년 3분기 39세 이하 가구의 월평균 소득(503만 6천 원) 증가율은 0.9%에 그쳐 전 연령대 중 가장 낮았고, 세금과 이자를 제외한 처분가능소득(410만 2천 원) 증가율도 1.2%에 머물렀습니다.



저축이나 자산 형성의 재원이 되는 흑자액(124만 3천 원)은 2.7% 줄면서 전 연령대 가운데 유일하게 2분기 연속 감소했습니다.