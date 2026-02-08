작년 민간아파트 분양 10년 새 최소…공급 빙하에 청년 주거비↑

지난해 민간아파트 일반 신규 분양이 10년 새 최소 수준으로 쪼그라들었습니다.



5년간 새로 분양한 서울 민간 아파트는 그전 같은 기간의 절반에 못 미쳤습니다.



주거비 부담은 커졌고 특히 젊은 층이 타격을 받은 것으로 보입니다.



주택 인허가 및 착공 물량이 감소한 가운데 정부는 수도권에 공급을 확대해 민생 안정을 도모한다는 방침입니다.



오늘(8일) 국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 HUG 주택도시보증공사의 주택분양보증이 발급된 주택 사업을 기준으로 민간 아파트 일반 신규 분양 물량은 전년보다 3만 6천295세대(23.8%) 적은 11만 6천213세대였습니다.



현재와 같은 기준으로 연간 실적을 집계한 2016년 이후 최소를 기록했습니다.



수요자가 많은 서울·수도권 사정이 좋지 않았습니다.



지난해 수도권 민간 아파트 일반 신규 분양은 전년보다 1만 3천255세대(16.8) 줄어든 6만 5천711세대였습니다.



서울은 4천769세대(55.0%) 감소한 3천907세대에 그쳐 4년 만에 가장 적었습니다.



최근 5년간 신규 분양한 서울 민간 아파트는 3만 2천230세대로 직전 5년 분양 물량(7만 877세대)의 45.5% 수준이었습니다.



지난해 주택법상 입주자모집 승인 대상인 공동주택 분양 실적(일반분양·임대주택·조합원분 합산)은 전국 기준 3만 2천675호(14.1%) 줄어든 19만 8천373호였습니다.



서울은 1만 4천429호(53.3%) 감소한 1만 2천654호였습니다.



2021년 8천567호를 기록한 후 4년 만에 가장 적었습니다.



공급이 원활하지 않은 가운데 주거비 부담은 커지고 있습니다.



가계금융복지조사 결과를 분석해보면 전체 가구 소비지출에서 주거비(광열비 등 포함)가 차지하는 비율이 2018년 11.7%였는데 2024년에는 1.0%포인트(p) 상승한 12.7%였습니다.



사회생활을 시작한 지 얼마 되지 않은 젊은 층이 특히 영향을 받은 것으로 보입니다.



가구주 연령 39세 이하는 같은 기간 주거비 비중이 3.5%p 상승해 15.5%가 됐습니다.



29세 이하의 경우 3.6%p 뛴 20.7%였습니다.



소비지출의 약 5분의 1을 주거비에 쓰는 상황인 셈입니다.



40대는 1.1%p 올랐고 50대와 60대는 각각 0.1%p, 0.3%p 낮아진 것과는 대비됩니다.



월세살이도 녹록하지 않습니다.



전국주택가격동향조사 결과를 보면 작년 12월 서울의 아파트 월세통합가격 지수(2025년 3월=100)는 1년 전보다 3.9% 오른 103.5를 기록했습니다.



지수는 현재와 같은 기준으로 통계를 작성한 2021년 6월 이후 가장 높은 수준이 됐고 상승률도 가장 컸습니다.



오피스텔가격동향조사 결과를 분석해보면 서울의 40㎡ 이하 오피스텔의 평균 월세 보증금은 작년 12월 기준 1천467만 7천 원, 월세 평균은 78만 4천 원이었습니다.



1년 전과 비교하면 보증금은 7만 원 내렸지만, 월세가 2만 2천 원 올랐습니다.



40㎡ 초과 60㎡ 이하 오피스텔 보증금 평균은 4만 원 오른 2천677만 3천 원, 월세는 2만 7천 원 오른 120만 7천 원으로 집계됐습니다.



전망은 그리 밝지 않습니다.



지난해 전국 각지에서 건설 인허가를 받은 주택은 37만 9천834호(잠정치)로 2008년에 37만 1천285호를 기록한 후 최근 17년 사이에 가장 적었습니다.



이 가운데 아파트 건설 인허가는 34만 6천773호로 2013년(27만 8천739호) 이후 12년 만에 최소였습니다.



서울 아파트 인허가는 지난해 3만 5천124호로 전년보다 1만 2천508호(26.3%) 줄었습니다.



수도권은 1만 1천756(5.4%) 감소한 20만 7천658호였습니다.



인허가 통계는 착공에 앞서 시청이나 구청 등으로부터 주택 건축 행위를 승인받은 숫자를 집계한 것으로 향후 주택 공급 상황을 내다보는 지표 중 하납니다.



작년 전국 주택 착공 물량은 3만 748호(10.1%) 줄어든 27만 2천685호였습니다.



서울 아파트 착공은 5천313호(24.3%) 늘어 2만 7천134호로 집계됐습니다.



다만 2023·2024년 2년 감소분(합계 2만 3천73호)을 만회하기에는 충분하지 않은 수준입니다.



정부는 주택 가격 안정을 위해 올해부터 5년 동안 수도권에 135만 호 이상을 착공하는 계획을 추진하고 있습니다.



이 가운데 약 11만 호를 올해 착공한다는 방침입니다.