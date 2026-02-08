피겨 차준환, 단체전 쇼트서 점프 실수…한국 프리 진출 실패

▲ 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트 프로그램 출전한 차준환이 연기를 펼치고 있다.

피겨 스케이팅 남자 싱글 에이스 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 무대에서 아쉬운 연기를 펼쳤습니다.차준환은 8일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점, 예술점수(PCS) 41.75점, 합계 83.53점을 받아 10명의 출전 선수 중 8위에 그쳤습니다.3포인트를 획득한 한국은 최종 합계 14포인트로 팀 순위 7위를 기록해 상위 5개 팀이 경쟁하는 프리 스케이팅 진출에 실패했습니다.한국은 전날 아이스댄스 리듬댄스에서 임해나-권예(경기일반) 조가 7위에 올라 4포인트, 여자 싱글 신지아(세화여고)가 4위를 기록해 7포인트를 얻었으나 페어 종목에선 출전한 팀이 없어서 득점하지 못했습니다.국가대항전인 팀 이벤트는 10개국이 출전해 남녀 싱글과 페어, 아이스댄스 등 4개 세부 종목에서 경쟁하고 종목별 순위에 따라 포인트를 10점부터 1점까지 차등 지급합니다.아울러 각 세부 종목 총점을 합해 상위 5개 국가가 프리 스케이팅에 진출, 최종 순위를 가립니다.10개 출전국 중 3개 종목만 출전한 팀은 한국뿐입니다.피겨 대표팀 선수들은 메달 획득 가능성이 희박했던 터라 단체전을 개인전 예행 무대로 삼고 임했습니다.전체 5번째로 출전한 차준환은 쇼트프로그램 '레인 인 유어 블랙 아이즈'(Rain in your black eyes)에 맞춰 연기를 시작했습니다.그는 첫 과제인 쿼드러플 살코를 완벽하게 해냈습니다.차준환은 높게 도약하면서 회전수를 넉넉하게 소화해냈고, 이 점프에서만 수행점수(GOE) 2.91점을 챙겼습니다.이어 두 번째 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프를 완벽하게 뛰었고, 우아하게 플라잉 카멜 스핀을 레벨4로 처리했습니다.그러나 후반부 첫 과제이자 마지막 점프 과제인 트리플 악셀에서 큰 실수를 범했습니다.도약 중 회전이 풀리면서 한 바퀴 반을 도는 싱글 악셀로 처리했습니다.피겨 남자 싱글 쇼트 프로그램은 더블 악셀 혹은 트리플 악셀 점프를 반드시 연기해야 해서, 싱글 악셀 점프는 0점 처리됐습니다.차준환은 이어 체인지 풋 싯 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 연기하며 마무리했습니다.1위는 108.67점을 받은 일본의 가기야마 유마가 차지했고, '쿼드킹' 일리야 말리닌(미국)은 98.00점으로 2위에 올랐습니다.미국(34포인트)과 일본(33포인트), 이탈리아(28포인트), 캐나다(27포인트), 조지아(25포인트)는 프리에 진출했습니다.(사진=연합뉴스)