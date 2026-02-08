트럼프, '미 지역방송국 80% 운영' 거대 미디어기업 탄생 찬성

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 7일 미국의 지역방송국 운영사인 넥스타의 테그나 합병 추진과 관련, "이러한 좋은 거래가 성사되도록 허용하는 것은 경쟁이 더 치열해지고 수준도 높아져 가짜뉴스를 없애는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "우리는 적들, 가짜뉴스 전국 TV 네트워크에 맞서 더 많은 경쟁이 필요하다"며 이같이 말했습니다.이어 "반대하는 이들은 이 거래의 개념이 얼마나 좋은지 완전히 이해하지 못하지만, 미래에는 이해하게 될 것"이라며 "그 거래를 성사하라"라고 강조했습니다.트럼프 대통령이 언급한 거래는 넥스타의 테그나 합병 시도입니다.미국 최대 지역 방송국을 소유·운영 중인 넥스타 미디어그룹은 지난해 8월 62억 달러에 테그나를 인수하겠다고 발표했습니다.합병이 성사되면 넥스타는 미국 내 132개 시장에서 265개의 방송국을 운영하게 되며, 넥스타를 통해 TV를 시청하는 미 전역의 가구는 약 80%에 달하게 돼 거대 공룡 미디어 그룹이 탄생하게 됩니다.이는 연방통신위원회(FCC)의 상한선 39%를 초과하는 것이지만, 넥스타는 해당 규정 적용을 면제받아 합병이 승인돼야 한다고 요구해 왔습니다.트럼프 대통령의 승인 찬성은 지난해 밝힌 입장과는 배치되는 것입니다.그는 지난해 11월 23일 트루스소셜 게시글에서 자신이 그간 노골적으로 비판해 온 ABC, NBC 등을 "재앙", "사실상 민주당의 도구"라면서 "이것이 급진좌파 네트워크가 확대되는 것을 허용한다면 나는 기쁘지 않을 것이다. 가짜뉴스 네트워크의 확장은 절대 안 된다. 오히려 축소해야 한다"고 적은 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)