한국 발레리나 염다연, 로잔발레콩쿠르 2위 수상

▲ 염다연이 7일(현지시간) 결선 무대에서 발레 공연을 선보이고 있다.

세계에서 가장 권위 있는 청소년 발레 콩쿠르로 꼽히는 스위스 로잔발레콩쿠르에서 한국인 발레리나 염다연(17)이 2위를 차지했습니다.염다연은 현지시간 7일 치러진 결선에서 진출자 21명 중 2위를 차지했습니다.1위는 미국인 발레리노 윌리엄 가입스(18)에게 돌아갔습니다.염다연은 중학생 때부터 발레 영재로 정몽구 재단의 후원을 받았습니다.이후 매년 여러 발레 공연에 참여하며 실력을 쌓았고, 국내 콩쿠르에서도 여러 차례 수상하며 존재감을 키워왔습니다.중학교를 마치고 예고에 진학하는 대신 부친이 운영하는 발레 학원에 들어가 내공을 키우고 있습니다.염다연 외에 결선에 오른 한국 무용수 5명 전원이 본상을 받았습니다.신아라(7위), 김태은(10위), 방수혁(11위), 손민균(12위), 전지율(14위)이 모두 수상해 장학금을 받게 됐습니다.염다연은 본상 시상에 앞서 진행된 특별상에서도 관객상을 받았습니다.이날 현장에서 무용수들의 공연을 본 관객들이 직접 뽑은 사실상의 인기상입니다.로잔발레콩쿠르는 바르나, 잭슨, 모스크바, 파리 콩쿠르와 함께 세계 5대 발레 콩쿠르로 꼽히는 대회로 올해 54회째를 맞았습니다.15~18세 학생들만 참가할 수 있고 입상자들은 연계된 해외 발레단이나 발레학교에 갈 수 있어 무용수들의 등용문으로 불립니다.한국인 무용수로는 1985년 강수진 현 국립발레단장이 한국인 최초로 입상했고 이어 2002년 최유희, 2005년 김유진, 2007년 박세은이 수상했습니다.지난해에는 박윤재가 한국인 발레리노 최초로 우승했습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)