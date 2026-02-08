아르헨 정부, 새 물가지수 도입 중단에 '통계 신뢰' 논란

▲ 아르헨티나의 수도 부에노스아이레스에 위치한 대형마트가 한산하다.

아르헨티나 정부가 국립통계청(INDEC)이 준비한 새 소비자물가지수(IPC) 도입을 전격 중단하면서 물가 관리 성과와 통계의 신뢰성을 둘러싼 논란이 커지고 있습니다.아르헨티나 정부는 새 지수 적용이 인플레이션 안정화 전략에 부담을 줄 수 있다고 판단했지만, 시장과 시민 사이에서는 통계 조작 논란이 재연될 수 있다는 우려가 확산하고 있다고 현지 매체 페르필이 현지시간 7일 보도했습니다.하비에르 밀레이 정부가 도입을 보류한 새 IPC는 INDEC이 2017∼2018년 가계 소비 조사 결과를 바탕으로 설계한 개편 지수입니다.기존 방식보다 실제 소비 구조와 생활 필수 비용을 더욱 현실적으로 반영했다는 평가를 받았습니다.현재 INDEC이 사용 중인 소비자물가지수는 2004년 소비 구조를 기준으로 하고 있어, 비디오 대여료나 팩스 기기·디스켓 비용 등 현재는 거의 사용되지 않는 품목이 포함돼 있는 반면, 디지털 스트리밍 서비스 비용이나 스마트 앱 구매 비용 등은 반영되지 않고 있습니다.특히, 전기·가스·수도·교통 등 공공요금의 비중이 약 9.4%로 낮게 책정돼 있다는 지적이 제기돼 왔습니다.하지만, 새 지수를 적용할 경우 2026년 1월 월간 물가상승률이 약 3.4%에 달하고, 각종 공공요금 인상이 집중되는 3월에는 상승률이 3.5%를 웃돌 수 있다는 분석이 제기됐습니다.이는 밀레이 정부가 그간 내세운 물가 안정 성과에 부담이 될 수 있는 수치로 평가됩니다.아르헨티나 정부는 2026년 연간 물가상승률을 20% 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.그러나 새 지수를 적용하면 1분기 누적 상승률만 약 10%에 이를 수 있어, 연간 목표의 절반을 조기에 소진하게 됩니다.이러한 정치·경제적 부담이 새 IPC 도입 보류의 배경으로 지목됩니다.이번 결정은 통계기관의 독립성 문제로까지 번지고 있습니다.새 IPC 도입을 주도한 마르코스 라바냐 INDEC 청장이 지난 2일 전격 사임하면서, 대통령실이 핵심 통계 지표에 직접 개입했다는 비판이 나오고 있습니다.아르헨티나는 과거 정부 때도 국가 통계 개입으로 국제 신뢰를 크게 훼손한 전례가 있어, 경제·금융권에서는 통계기관의 독립성을 '유리 상자'처럼 보호해야 한다는 목소리가 적지 않습니다.논란이 불거진 시점도 부담 요인입니다.현재 국제통화기금(IMF) 기술진이 부에노스아이레스에 머물며 지난해 경제 실적 점검과 확장금융협정(EFF) 이행 상황을 평가 중이기 때문입니다.IMF는 새 IPC를 '보다 정확하고 신뢰할 수 있는 지표'로 평가해 왔습니다.아르헨티나 정부는 기존 지표 기준 유지가 IMF 협정 위반은 아니라는 입장이지만, 지표 변경 연기에 대한 추가 설명과 설득이 불가피한 상황입니다.물가지수 논란과 별개로 국민의 체감물가 부담이 여전하다는 불만도 큽니다.아르헨티나 연간 물가상승률은 2025년에 약 31.5%로 2017년 이후 최저 수준을 기록했지만, 여전히 글로벌 평균을 크게 상회하고 있습니다.월간 기준으로도 소비자물가지수는 최근 2%대 중반에서 3%대 수준을 이어가며 체감 경기 압박이 지속되고 있습니다.특히, 공공요금과 기본 생필품 가격 인상은 가계 부담으로 작용하고 있다는 지적이 나옵니다.이번 논란에 야권은 "정부는 통계 지표 기준을 현실화하는 대신, 실질적인 가계 고통은 은폐하고 통계청장을 바꿨다"며 이는 밀레이 정부가 주장해 온 '자유'와 '투명성'에 정면으로 배치되는 행위라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)