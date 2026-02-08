이란 외무 "미국과 곧 다음 회담…미사일은 협상 불가"

▲ 미국과 이란이 8개월 만에 핵협상 회담을 진행했다.

이란 외무장관이 미국과 다음 회담이 곧 열릴 것이라면서도, 우라늄 농축을 포기할 수 없다는 기존 입장을 다시 확인했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 7일 알자지라방송과 인터뷰에서 전날 오만에서 열린 미국과 핵협상에 대해 "좋은 출발이었다"면서도 "신뢰를 쌓기 위해서는 갈 길이 멀다"고 말했다고 AFP, 로이터 통신이 전했습니다.아라그치 장관은 이번 회담이 바드르 알부사이디 오만 외무장관이 양측을 오가며 말을 전하는 간접 협상 형식이었으나, 미국 대표단과 악수할 기회는 있었다고 말했습니다.그러면서 날짜가 확정되지는 않았지만, 양측이 다음 회담을 '조만간' 여는 데 합의했다고 말했습니다.또 2차 회담 장소는 변경될 수 있다고 덧붙였습니다.우라늄 농축과 관련해서는 "빼앗을 수 없는 우리의 권리이고 계속돼야 한다"며 "폭격으로도 우리 농축 역량을 파괴할 수는 없다"고 강조했습니다.그러면서 우라늄 농축에 관한 권리를 협정으로 보장받기를 원한다고 요구했습니다.그는 농축 우라늄 국외로 반출을 반대하며 핵문제는 협상을 통해서만 해결될 수 있다면서, 미국의 군사적 압박을 비판했습니다.그러면서 미국이 이란 영토를 공격한다면 이란은 중동 주둔 미군 기지를 공격할 것이라고 경고했습니다.이란의 미사일 개발 프로그램과 관련, 아라그치 장관은 "국방 사안"이라며 "협상 대상이 될 수 없다"고 일축했습니다.미국은 협상에서 이란의 탄도 미사일 개발 프로그램과 역내 무장단체 지원 문제를 다루기를 바라는 것으로 알려졌지만, 이란은 핵문제 외에 논의 대상을 확대하는 것에 반대하고 있습니다.미국과 이란은 지난해 6월 이스라엘과 미국의 이란 핵시설 공습으로 대화가 중단된 이후 8개월 만에 전날 오만에서 핵 협상을 재개했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 회담에 관해 "매우 좋은 대화였다. 다음 주 초에 다시 만날 것"이라면서도 "그들(이란)이 합의하지 않는다면 그 결과는 매우 가혹할 것"이라고 경고했습니다.