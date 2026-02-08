젤렌스키 "미국, 러·우 종전협상 6월로 시한 제시"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

미국이 러시아와 우크라이나 종전 협상 시한을 오는 6월로 제시했다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지시간 7일 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 이날 오전 공개한 대언론 담화에서 미국이 이 같은 시한을 제시했다고 AP, AFP 통신 등이 전했습니다.젤렌스키 대통령은 이 담화에서 "미국은 올여름 시작 전까지 전쟁을 끝낼 것을 양측에 제안했으며, 이 시간표에 따라 양측에 압력을 행사할 것으로 보인다"며 "미국은 종전을 위해 모든 것을 할 것이라며 (러시아·우크라이나도) 6월까지 모든 것을 하기를 바란다면서 명확한 일정을 원하고 있다"고 말했습니다.또 미국 내부적 이유로 이 같은 일정을 제시했다고 생각한다고 말했습니다.미국은 올해 11월 중간선거가 있습니다.젤렌스키 대통령은 미국이 미·러·우크라이나 3자 회담을 처음으로 미국에서 다음 주 열자고 제안했다며 플로리다주 마이애미에서 열릴 수 있다고 말했습니다.그러면서 우크라이나는 참석한다고 덧붙였습니다.하지만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 다음 3자 회담을 미국에서 개최할 계획은 없으며, 그런 논의도 없었다고 전날 말했다고 러시아 관영 리아노보스티 통신은 전했습니다.종전을 위한 미·러·우크라이나 3자 회담은 지난달 23∼24일, 이달 4∼5일 두 차례 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열렸으나 우크라이나 영토 할양을 놓고 러시아와 우크라이나의 이견으로 큰 진전을 보지 못했습니다.러시아는 돈바스(우크라이나 동부 도네츠크·루한스크주) 지역에서 우크라이나의 완전 철군을 요구하지만, 우크라이나는 받아들일 수 없다는 입장입니다.젤렌스키 대통령은 이번 담화에서도 "어려운 문제들이 여전히 남아있다.우크라이나는 '현 상태대로 머무른다'는 게 종전을 위한 가장 공정하고 신뢰할 수 있는 방법이라는 입장을 다시 한 번 확인했다"고 말했습니다.또 러시아가 점령 중인 우크라이나 남부 자포리자 원자력발전소 운영과 관련해서도 합의가 이뤄지지 않았으며, 돈바스 지역을 자유경제지대로 만들자는 미국의 제안에도 "시각이 다르기 때문에 이행될 수 있을지 모르겠다"며 회의적인 입장을 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 종전 이후 양측에 대한 기술적 감시 방안도 지난 회담에서 논의됐다며 미국은 이 과정에도 역할을 할 것임을 재확인했다고 설명했습니다.아울러 미국이 지난달에 이어 에너지 시설 공습 중지를 다시 제안했고, 우크라이나는 러시아가 준수한다면 따르겠지만 지난번 공습 중지 합의도 러시아는 4일 만에 어겼다고 지적했습니다.젤렌스키 대통령은 러시아가 '드미트리예프 패키지'라고 불리는 12조 달러, 약 1경 7천600조 원 규모의 경제적 제안을 미국에 제시했다고도 전했습니다.드미트리예프는 종전 협상에 러시아 대표로 참여하는 국부펀드 대표이자, 대통령 특사 키릴 드미트리예프의 이름입니다.(사진=AP, 연합뉴스)