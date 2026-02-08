'십자인대 파열' 본, 연이틀 연습 완주…실전 준비 끝

▲ 2026 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 공식 훈련을 앞둔 린지 본

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 직전 월드컵 경기에서 무릎을 다쳐 전방 십자인대 파열 진단을 받은 알파인 스키 스타 린지 본(미국)이 연습 레이스를 성공적으로 치르며 실전 준비를 마쳤습니다.본은 7일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 동계 올림픽 여자 활강 연습에 참가해 1분 38초 28의 기록으로 완주했습니다.전날에도 연습에 나서서 1분 40초 33으로 전체 11위에 올랐던 본은 이날은 3위에 자리했습니다.눈이 내리는 등 좋지 않은 날씨 탓에 연습이 도중에 중단되면서 전날의 절반 정도인 21명만 뛰었으나 본은 기록과 순위가 모두 나아졌습니다.이날 1위에 오른 브리지 존슨(미국·1분 37초 91)과는 0.37초 차였습니다.2010년 밴쿠버 동계 올림픽 여자 활강 금메달리스트이며 2018년 평창 대회에선 이 종목 동메달을 획득한 본은 2019년 은퇴했다가 2024-2025시즌에 현역으로 복귀, 이번 올림픽을 준비해오던 중 최근 큰 부상 악재를 만났습니다.지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 경기 중 점프 후 착지 과정에서 왼쪽 무릎을 다쳐 전방 십자인대 파열 진단을 받은 것입니다.하지만 올림픽 출전 의지를 꺾지 않고 이탈리아에 입성한 본은 연습에도 모두 나서서 건재함을 뽐냈습니다.본은 연습을 마친 후 "괜찮았다"는 정도의 짧은 소감만 남겼습니다.본의 코치인 악셀 룬드 스빈달(노르웨이)은 "오늘 스키를 타야 한다고 생각했고, 본도 그렇게 생각했다. 의무진도 반대하지 않았다. 오늘 연습해야 내일 경기에서 더 좋은 성적을 낼 확률이 높아질 거라고 생각했다"면서 "기록이 크게 빨라지지는 않았으나 스키를 타는 느낌이 완전히 달랐다. 꽤 좋았다"고 밝혔습니다.2018년 평창 올림픽 남자 활강 금메달리스트로, 세계선수권대회에서 5차례 우승하고 월드컵에서 36승을 거둔 스빈달은 지난해 여름부터 본의 코치로 올림픽 준비를 도왔습니다.스빈달은 이날 연습 이후 상황에 대해 "본은 매우 차분했다. 무릎과 관련해서는 전혀 언급하지 않았고 스키 얘기만 했다"면서 "저도 (무릎에 대해서는) 굳이 묻지 않았는데, 그게 좋은 징조라고 생각했기 때문"이라고 말했습니다.본의 컨디션에 대해선 "우승도 할 수 있을 만큼 충분히 좋다"고 전한 스빈달은 "본이 많은 우승을 거머쥔 건 그의 정신력 덕분이며, 경험도 쌓였다. 내일 필요한 건 바로 경험일 것"이라고 강조했습니다.이어 스빈달은 무릎 보호대를 착용하고 스키를 타는 것이 본에게 불리하게 작용하는 것 아니냐는 지적에 대해선 영향을 인정하면서도 "미미할 것"이라고 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)