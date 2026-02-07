미, 넷플-워너 빅딜에 '시장 독점' 조사 착수

▲ 넷플릭스

넷플릭스가 워너브러더스 디스커버리를 830 억달러, 우리 돈 약 122조 원에 인수하려는 계획에 대해 미국 정부가 반독점 조사에 착수했다고 영국 일간 파이낸셜타임스가 현지시간 7일 보도했습니다.FT는 미국 법무부의 반독점 당국자들이 넷플릭스가 독점적 지위를 남용해 시장 지배력을 행사할 가능성이 있는지 업계 관계자들에게 묻고 있다고 보도했습니다.워너브러더스 인수가 초래할 경쟁 약화 위험을 평가하려는 목적이라는 겁니다.미 법무부는 불법 독점을 금지하는 셔먼법 제2조, 경쟁을 위축시키는 거래를 금지해 합병 심사에 자주 인용되는 클레이튼법 제7조를 근거로 검토를 진행 중인 것으로 전해졌습니다.다만 이런 검토가 반드시 법적 집행으로 이어지지는 않으며, 인수전 경쟁자인 파라마운트의 인수 제안도 비슷한 반독점 심사에 직면할 수 있다고 FT는 설명했습니다.넷플릭스 반독점 조사와 관련해 미 법무부는 FT에 입장을 밝히지 않았습니다.넷플릭스 측은 "표준적인 합병 심사 절차 외에 우리 사업에 대한 어떠한 조사도 인지하지 못하고 있다"며 법무부의 거래 검토에 대해서는 "건설적으로 참여하고 있다"고 밝혔습니다.워너브러더스 대변인은 "넷플릭스와의 거래가 모든 규제 조건을 충족할 것이라고 전적으로 확신한다"고 말했습니다.앞서 넷플릭스는 지난해 12월 워너브러더스를 지분 기준 720억 달러, 부채 포함 830억 달러에 인수하기로 계약을 체결했습니다.합병안은 미 연방 정부의 승인을 얻어야 최종 성사됩니다.인수가 성공적으로 마무리되면 넷플릭스는 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 'HBO 맥스' 등 사업 부문을 인수합니다.넷플릭스가 워너브러더스의 주요 자산을 모두 흡수해 유례없는 할리우드 초거대 기업이 탄생하는 만큼, 넷플릭스의 지배력 확대와 시장 경쟁 약화를 둘러싼 우려도 불거졌습니다.테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 지난 3일 미 상원 청문회에 출석해 워너브러더스 인수의 정당성을 강조했으나, 일부 의원은 넷플릭스가 과도한 시장 지배력을 갖지 않으리라는 주장에 회의적인 반응을 보였습니다.청문회에서 민주당 코리 부커 상원의원(뉴저지)은 "넷플릭스가 소비자들에게 더 큰 영향력을 행사하고, 선택 가능한 대안과 스트리밍 플랫폼은 줄어들 것"이라며 우려를 표했습니다.아울러 인수전에서 경쟁해온 파라마운트가 적대적 인수·합병(M&A) 개시를 선언하고 워너브러더스를 상대로 소송을 내는 등 진흙탕 싸움이 이어지고 있습니다.법무부는 파라마운트의 워너브러더스 인수 제안도 검토 중이지만, 워너브러더스 이사회는 파라마운트의 인수 제안을 거듭 거부해왔습니다.(사진=게티이미지)