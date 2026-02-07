충주 임광사거리 상수도관 파손…대규모 단수·도로 침수

▲ 침수된 임광사거리 일대

충북 충주에서 상수도관 파열로 인한 단수 사태가 발생해 일대 주민들이 불편을 겪고 있습니다.충주시 등에 따르면 오늘 오후 1시쯤 충주시 연수동 임광사거리 빗물 하수관 정비공사 현장에 묻혀있던 지름 60㎝짜리 상수도관 연결부가 파손되는 사고가 발생했습니다.이 사고로 물이 토사와 함께 도로 위로 쏟아지면서 임광사거리 일대가 성인 발목 높이까지 침수됐습니다.또 연수동, 성내·충인동, 칠금·금릉동, 교현2동, 봉방동, 달천동 등 다수 지역에 수돗물 공급이 끊긴 상태입니다.충주시는 도로에 흘러들어온 물을 하수도관으로 빼는 작업을 하는 동시에 파손된 상수도관을 응급 복구하고 있습니다.시는 복구 작업을 마치는 데 최소 3∼4시간이 소요될 것으로 내다보고, 주민들에게는 재난 문자를 보내 오늘 밤 11시까지 수돗물 공급이 끊길 예정이라고 알렸습니다.시 관계자는 "현재 도로 배수작업은 거의 마무리된 상태"라며 "파손 지점을 찾아 단수 조치한 뒤 복구 작업을 벌이고 있다"고 말했습니다.시는 이번 사고가 상수도관 이설 작업 도중 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 확인하고 있습니다.(사진=충주시 제공, 연합뉴스)