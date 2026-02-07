금융위, 빗썸 불러 긴급회의…대응반 꾸려 다른 거래소도 점검

금융 당국이 빗썸의 대규모 비트코인 오지급 사태와 관련해 긴급 대응에 착수했습니다.



금융위원회는 7일 오후 정부서울청사에서 권대영 금융위 부위원장 주재로 금감원·금융정보분석원(FIU) 등과 긴급 점검회의를 열었습니다.



이재원 빗썸 대표이사도 참석한 가운데 권 부위원장은 "가상자산의 취약성과 리스크가 노출된 사례"라며 이용자 피해 파악과 피해보상 이행 모니터링을 지시했습니다.



금융위는 FIU·금감원·디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)와 함께 긴급대응반을 구성해 빗썸를 우선 점검하고 다른 거래소도 대상으로 내부통제 시스템 등을 조사하기로 했습니다.



점검 과정에서 위법사항이 발견되면 금감원이 즉시 현장검사로 전환하며, 거래소 가상자산 보유 현황 모니터링 시스템 개선도 검토합니다.



금융위는 가상자산 2단계법과 연계해 제도개선도 추진합니다.



가상자산사업자의 외부기관 주기적 자산 점검 의무화와 전산사고 시 무과실 책임 규정 등을 마련할 계획입니다.



금감원은 이날 오전 이찬진 원장 주재 긴급회의 후 현장 점검반을 급파해 사고 경위, 이용자 보호조치, 비트코인 회수 가능성 등을 조사 중입니다.



빗썸은 전날 '랜덤박스' 이벤트에서 249명에게 62만 원을 지급하려다 '원' 단위를 '비트코인'으로 잘못 입력해 62만 개를 오지급했습니다.



빗썸은 대부분을 회수했으나 약 125개 상당의 원화와 가상자산은 아직 회수하지 못한 상태입니다.