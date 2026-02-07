여자농구 하나은행, BNK 꺾고 1경기 차 선두 사수

▲ 골밑슛 시도하는 하나은행 이이지마 사키

여자프로농구 부천 하나은행이 부산 BNK에 진땀승을 거두고 선두 자리를 지켜냈습니다.하나은행은 오늘 부산 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 연장 승부 끝에 BNK에 62대 54로 이겼습니다.이이지마 사키가 3점 3개를 포함한 26점에 개인 최다 기록인 16리바운드, 진안이 13점 19리바운드로 나란히 더블더블을 달성하며 하나은행의 승리를 쌍끌이했습니다.시즌 16승(6패)째를 쌓은 하나은행은 최근 6연승의 고공비행으로 턱밑까지 추격한 2위 청주 KB(15승 7패)에 1경기 차로 앞서며 선두를 유지했습니다.올 시즌 BNK와 상대 전적에서도 4승 1패로 우위를 이어갔습니다.김소니아의 23득점 분투에도 BNK는 4연패에 빠져 10승 12패에 머물렀습니다.아산 우리은행, 용인 삼성생명과 나눠 가졌던 3위에서도 밀려나 5위로 떨어졌습니다.1쿼터에서 하나은행 이이지마와 BNK 김소니아가 3점 슛 하나씩을 포함해 각각 9점, 11점을 올리는 활약을 펼치면서 양 팀은 17대 17로 맞섰습니다.하나은행이 2쿼터 들어 이이지마의 골밑슛을 시작으로 연속 8점을 쌓아 25대 17로 달아났습니다.그러자 BNK가 변소정, 박혜진, 김소니아의 연속 득점에 이어 안혜지의 3점포까지 꽂히면서 한 점 차까지 따라붙었습니다.하나은행은 이이지마의 3점 슛 덕분에 32대 28로 리드를 유지한 채 전반을 마무리했습니다.하나은행은 3쿼터에서도 이이지마, 진안 등 주축들의 고른 득점으로 리드를 이어갔습니다.그러나 안혜지의 3점 슛과 김소니아의 연속 득점 등으로 추격의 불씨를 살린 BNK에 44대 42, 두 점 차로 쫓긴 채 4쿼터를 맞이했습니다.하나은행은 BNK에 역전을 허용하고 경기 막판까지 50-52로 끌려갔지만 41초를 남기고 이이지마의 스틸에 이은 진안의 득점으로 승부를 원점으로 돌렸습니다.기사회생한 하나은행은 연장전을 시작하자마자 이이지마에 이어 WKBL 최초로 은퇴 투어 중인 김정은이 3점 슛을 터트려 승기를 잡았습니다.BNK는 연장에서 2득점에 그치며 무릎을 꿇었습니다.37분 5초를 뛰며 10점을 넣은 BNK 박혜진은 역대 출전시간 2위(1만 8,487분 25초·532경기)에 오르고, 8번째로 통산 6천득점(6,007득점)을 돌파했지만 팀 패배로 빛이 가렸습니다.WKBL 역대 최다 출전 선수는 하나은행 김정은(1만 9,800분 57초·612경기)입니다.인천 도원체육관에서는 원정팀 삼성생명이 최하위 인천 신한은행을 69대 55로 완파했습니다.1쿼터를 27대 14로 넉넉하게 앞선 삼성생명은 3쿼터에서 41대 40, 한 점 차까지 쫓기기도 했으나 김아름의 골밑슛에 이은 최예슬의 3점 슛 등으로 다시 달아나 결국 한 번도 리드를 빼앗기지 않고 승리를 수확했습니다.이해란이 17점 11리바운드로 더블더블을 기록했고 김아름이 15점, 강유림이 12점을 보탰습니다.2연승을 거둔 삼성생명은 11승 11패로 단독 3위로 나섰습니다.올 시즌 신한은행에는 5전 전승을 거뒀습니다.꼴찌 신한은행은 5연패와 함께 시즌 18패(3승)째를 당했습니다.3점 4개를 포함한 16점 7리바운드를 기록한 최이샘의 활약도 무용지물이었습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)