"쿠팡 김범석도 책임"…미국서 '징벌적 손배' 소송

<앵커>



쿠팡 사태는 미국 내 법정 다툼으로까지 확대되고 있습니다. 피해자들이 현지 법원에 징벌적 손해배상 소송을 공식 제기했습니다. 그 대상에는 대주주인 김범석 의장도 포함됐습니다.



이 소식은 조제행 기자입니다.



<기자>



미국 시민권자인 이 모 씨와 박 모 씨 등 4명을 대표 원고로 하는 쿠팡 사태 피해자들은 현지 시간 6일, 뉴욕 동부연방법원에 쿠팡 측을 상대로 징벌적 손해배상을 청구하는 집단 소송을 제기했습니다.



'쿠팡이 개인정보 보호 의무를 위반했고, 적절한 보안 조치를 하지 않아 부당이득을 올렸으며, 기만적 영업 행위를 금지한 뉴욕주 법을 위반했다'는 게 소송 제기 이유입니다.



[탈 허쉬버그 변호사/소송 대리인단 : 쿠팡은 뉴욕과 미국의 법률적 혜택을 이용해 사업을 영위해 왔습니다. 그렇기에 쿠팡은 미국 시민들뿐만 아니라 한국인을 포함하여 자사의 앱을 사용하는 모든 사용자에 대해 책임을 질 의무가 있습니다.]



쿠팡 한국법인 지분 100%를 소유한 미국 모회사 쿠팡 INC는 물론, 대주주인 김범석 이사회 의장에게도 책임을 물었습니다.



[김국일 변호사/소송 대리인단 : 김범석 의장은 정보 보호 인력, 예산의 편성·집행 등 기업 운영에 대한 최종 권한을 행사한 인물임에도 인지된 보안 위험을 방치하거나 중대한 과실로 묵인했습니다.]



소송 참가자 수를 구체적으로 밝히지는 않았지만, 대리인단은 현재까지 7천 명 이상의 피해자가 집단 소송 참가와 관련해 연락해 왔다고 밝혔습니다.



대리인단은 앞으로 미국 법원의 증거개시제도를 이용해 쿠팡 내부의 이메일과 의사록 등 핵심 증거에 대한 강제 확보에 나설 것으로 보입니다.



오는 23일 로저스 쿠팡 대표의 미 하원 비공개 증언이 예정된 가운데, 블룸버그 통신은 쿠팡 측이 워싱턴 정가에 지난 2년간 최소 550만 달러, 80억 원 이상의 로비 자금을 투입했다고 보도했습니다.



또 차기 연준의장 지명자로 쿠팡 INC 사외이사인 캐빈 워시 등 쿠팡 인맥을 거론하면서, 쿠팡의 로비 공세가 워싱턴 정관계의 강력한 지지를 얻는 데 성공적이었다고 전했습니다.



(영상편집 : 최혜란, 디자인 : 조수인)