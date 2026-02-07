미켈란젤로 '맨발 스케치' 한장에 400억 원…역대 최고가

이미지 확대하기

르네상스 거장 미켈란젤로가 습작으로 그린 발 스케치가 경매에서 2천720만달러(약 399억원)에 낙찰되며 그의 작품 중 역대 최고가 기록을 세웠습니다.6일(현지시간) 미 CNN 방송, AFP통신 등에 따르면 지난 5일 미국 뉴욕에서 열린 크리스티 경매에서 이 그림은 최저 추정가의 약 20배에 달하는 2천720만달러에 팔렸습니다.낙찰자 신원은 공개되지 않았습니다.미켈란젤로 작품의 기존 최고가 기록은 2022년 프랑스 파리 크리스티 경매에서 2천430만달러(약 356억원)에 낙찰된 누드 스케치였습니다.붉은 분필로 그려진 발 스케치는 미켈란젤로의 걸작으로 꼽히는 시스티나 성당 천장화를 위해 그린 습작 50점 중 하나입니다.스케치는 손바닥보다 조금 큰 정도의 작은 크기로, 발뒤꿈치를 지면에서 살짝 들고 그 아래 그림자 윤곽이 드리운 발의 모습을 묘사했습니다.시스타나 성당 천장화 중에 '리비아의 예언자'가 뒤로 책을 놓으려고 몸을 비트는 모습이 있는데, 이 그림을 자세히 보면 스케치와 똑같은 형태의 발이 있습니다.크리스티 측은 스케치 소유주의 요청을 받고 미켈란젤로 진품임을 확인했습니다.미켈란젤로의 스케치는 대부분 시간이 흐르며 유실됐습니다.크리스티에 따르면 일부는 미켈란젤로 본인이 직접 태워버렸고, 초기 수집가들이 파괴하거나 단순히 작업 과정 중 훼손되기도 했습니다.특히 '리비아의 예언자' 관련 스케치는 영국 애슈몰린 박물관과 뉴욕 메트로폴리탄 박물관이 각각 소장한 단 두 점만 남아 있어 이번에 입찰 경쟁이 치열했습니다.크리스티의 앤드루 플레처 고전 미술 글로벌 책임자는 성명에서 "인류 역사상 가장 위대한 예술 작품으로 평가받는 천장화의 습작을 소유할 유일한 기회였기에 현장, 전화, 온라인을 통해 수많은 입찰자가 몰렸다"고 전했습니다.