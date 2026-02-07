청와대 "대북 인도적 지원, 일관되게 이뤄져야…북, 호응하길"

▲ 청와대

청와대는 인도적 대북 사업에 대한 유엔(국제연합·UN)의 일부 제재 면제 소식에 "한반도의 정치적 상황과 무관하게 북한에 대한 인도적 지원은 일관되게 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.청와대 관계자는 오늘(7일) "유엔 안보리 대북 제재 결의도 그 조치들이 대북 인도적 지원 활동을 제한할 의도가 아님을 명확히 하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서, 북한을 향해 "인도적 상황을 개선하기 위한 국제사회의 선의에 호응하고 한반도 평화공존을 위한 우리 정부의 노력에 화답하길 기대한다"고 말했습니다.앞서 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회('1718 위원회)가 지난 5일, 인도적 대북 사업 17건에 대한 제재 면제를 승인한 것으로 알려졌습니다.국내 비영리·인권 단체들은 북한에 영양제나 의료장비 등의 지원을 위해 유엔 안보리 제재 면제를 신청해왔습니다.그러나 미국을 중심으로 한 반대를 이어와 집행이 불가했습니다.이런 가운데, 대북제재위가 제재 면제를 9개월여 만에 결정한 건데, 이를 두고 미국 트럼프 행정부가 북한에 우호적 메시지를 보내며 북미 간 대화의 물꼬를 트려는 것이란 해석도 나오고 있습니다.