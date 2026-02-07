'대장동 50억 공소기각' 곽상도 측 "검찰에 손해배상청구·고소"

▲ 곽상도 전 의원이 6일 1심 선고를 마친 후 입장을 밝히고 있다.

대장동 개발사업 민간업자 김만배 씨에게 받은 뇌물 50억 원을 은닉한 혐의로 재판에 넘겨졌다가 1심에서 공소기각을 선고받은 곽상도 전 국민의힘 의원 측이 "검찰에 손해배상을 청구하고 형사 고소할 예정"이라고 밝혔습니다.곽 전 의원 측 변호인은 오늘 낸 입장문에서 이같이 밝히며, "검찰의 불법적인 기소에 대해서는 공판 초기에 판단됐어야 하는데 그렇지 못했다"며 "뒤늦게 공소기각 판결을 받아 봐야 공소권 남용으로 기소당한 피고인에게는 아무런 구제책이 되지 못한다"고 적었습니다.또 "검찰은 항소를 통해 자신들의 불법행위를 계속 강화하고 국가 공권력에 의해 회복할 수 없는 피해를 입은 피고인의 피해를 확대하는 일을 중단하기를 바란다"며 검찰의 항소 포기도 촉구했습니다.전날 서울중앙지법 형사합의23부(오세용 부장판사)는 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 곽 전 의원에게 공소 기각을 선고했습니다.재판부는 "검찰 측이 별도 공소 제기를 통해 1심 판단을 사실상 두 번 받아 결과를 뒤집고자 하려는 의도를 갖고 자의적으로 공소권을 행사했다"며 "공소권 남용에 해당한다"고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)