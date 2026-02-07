영국, 중동 전초기지로 F-35 전진 배치…미-이란 긴장 대비

▲ 영국 F-35B 전투기

영국이 미국의 이란 군사 공격 가능성에 대비해 F-35 스텔스 전투기들을 중동 지역 상공에서 작전 가능한 지중해 키프로스 기지로 전진 배치했다고 영국 일간 더 타임스가 7일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 영국 공군 F-35B 6대가 중동 지역의 긴장 고조에 대비해 지난 6일 런던 북부 마햄 기지에서 이륙해 키프로스 소재 영국 관할 아크로티리 공군 기지로 이동했습니다.아크로티리 기지는 영국군이 해외에 둔 최대 규모의 군사 시설로 중동 작전 핵심 역할을 하는 곳입니다.예멘 후티 반군에 대한 공습에 쓰였던 유로파이터 타이푼 전투기, 공중급유기 보이저, 정찰기 섀도 등이 배치돼 있습니다.새로 전개한 F-35B는 평시 이곳에 배치된 타이푼 전투기들과 함께 이란 인근인 이라크, 시리아 상공에서 임무를 수행할 예정입니다.이에 앞서 영국 공군은 최근 카타르의 요청에 따라 자국 본토 기지에 있던 12전투비행대대 소속 타이푼 전투기 4대를 카타르에 전개하기도 했습니다.F-35 전투기 추가 전개를 통한 영국의 중동 지역 공중 전력 강화 조치는 6일 미국과 이란의 핵 협상이 열린 가운데 이뤄졌습니다.스티브 윗코프 백악관 중동특사, 아바스 아라그치 외무장관이 각각 이끄는 미국과 이란 대표단은 오만 수도 무스카트에서 이란 핵 문제를 논의하는 협상을 재개했지만 양측은 구체적 성과를 내지 못하고 일단 대화를 추가로 이어가기로 했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 중동 지역에 에이브러햄 링컨 항모 전단을 중심으로 한 대규모 군사 배치를 해둔 가운데 여의찮을 경우 군사 행동도 배제하지 않겠다면서 이란에 핵 농축 포기 등을 압박하고 있습니다.트럼프 대통령은 6일 워싱턴DC에서 자택이 있는 플로리다주로 이동하는 전용기에서 기자들과 만나 "이란은 합의하기를 매우 절실하게 원하고 있는 것 같다"면서도 "만약 그들(이란)이 합의하지 않는다면 그 결과는 매우 가혹할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)