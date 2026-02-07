중 인민은행, 지난달까지 15개월 연속 금 매입 이어가

▲ 골드바

미중 갈등과 탈달러 분위기로 금에 대한 관심이 고조되는 흐름 속에 중국 중앙은행인 인민은행이 지난달까지 15개월 연속 금 매입을 이어간 것으로 나타났습니다.인민은행은 7일(현지시간) 1월 말 금 보유량이 전월보다 4만 온스 늘어난 7천419만 온스를 기록했다고 밝혔다고 펑파이·로이터통신 등이 전했습니다.인민은행은 앞서 2024년 4월까지 18개월 연속 금을 매입한 바 있으며, 이후 그해 11월부터 지난달까지 15개월 연속 금을 사들인 상태입니다.지난 한해 늘어난 금 보유량은 86만 온스입니다.인민은행이 보유한 금의 평가 가치는 전월 3천194억5천만 달러(약 468조원)에서 1월 말 3천695억8천만 달러(약 541조원)로 늘어났다.한달 만에 501억3천만 달러(약 73조원)가량 증가한 것입니다.금값은 지난달 고공행진을 이어가며 사상 최고치를 찍었습니다.하지만 지난달 30일 케빈 워시 전 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장 후보로 지명된 여파로 급락했고, 이후 낙폭을 일부 회복한 상태입니다.(사진=연합뉴스)