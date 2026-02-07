탁구 신유빈, 아시안컵서 한일전 승리하고 8강행

▲ 한국 여자 탁구 에이스 신유빈

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵에서 한일전을 승리로 장식하고 8강에 올랐습니다.세계랭킹 12위 신유빈은 오늘 중국 하이커우에서 열린 대회 여자 단식 16강에서 일본의 하시모토 호노카(세계 11위)를 게임 점수 3대 2(11-6 6-11 8-11 11-7 11-7)로 물리쳤습니다.8강에 오른 신유빈은 왕만위(2위)-왕이디(6위·이상 중국) 승자와 준결승 길목에서 맞붙습니다.신유빈은 예선에서 일본의 하야타 히나(10위)에게 2-3으로 덜미를 잡혀 조 2위로 16강에 올랐지만, 두 번째 한일전에선 패하지 않았습니다.신유빈은 1게임부터 강한 공세로 밀어붙이며 11대 6으로 승리해 기선을 빼앗았습니다.하지만 하시모토의 반격에 휘말려 2, 3게임을 잃고 게임 점수 1-2를 허용했습니다.4게임 들어 강한 포핸드 드라이브 공세를 펼치며 11-7로 이겨 승부를 최종 5게임으로 몰고 간 신유빈은 공방 끝에 5게임도 같은 점수로 이기며 8강행을 확정했습니다.반면 함께 여자 단식 16강에 올랐던 김나영(25위·포스코인터내셔널)은 세계 1위 쑨잉사(중국)에게 1-3(11-7 2-11 8-11 8-11)으로 역전패해 8강에 오르지 못했습니다.(사진=ITTF 홈피 캡처, 연합뉴스)